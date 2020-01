Stasera, venerdì 24 gennaio, andrà in onda una ricca puntata del GF Vip: Alfonso Signorini, infatti, aggiornerà i telespettatori sulle tante cose che sono accadute in questi giorni tra i concorrenti, ma anche sulle importanti novità che trapelano dall'esterno della Casa. Licia Nunez, in particolare, potrebbe scoprire che la fidanzata Barbara l'ha lasciata con un post Instagram dopo aver ascoltato l'ennesimo racconto emozionante sul rapporto con Imma Battaglia. Come reagirà?

Licia è tornata single e non lo sa: la attende un'amara scoperta

La fine della storia d'amore tra Licia Nunez e Barbara Eboli è sicuramente l'argomento del giorno: la donna, infatti, ha usato i social network per far sapere a tutti di aver lasciato la compagna, attualmente "reclusa" nella Casa del GF Vip.

La concorrente del reality, però, non sa ancora che la sua dolce metà l'ha mollata in seguito all'ennesimo sfogo molto emozionante che ha avuto su Imma Battaglia davanti alle telecamere. Probabilmente stanca di sentire la fidanzata parlare di una ex in modo accorato e ancora un po' sofferente, Barbara ha deciso di mettere la parole fine a questo rapporto, e l'ha fatto con un post apparso sul suo profilo Instagram.

L'attrice potrebbe scoprire tra poche ore di essere tornata single da Alfonso Signorini, che potrebbe informarla su tutto quello che sta succedendo fuori dalle mura di Cinecittà a sua insaputa.

Serena Enardu torna al GF Vip per chiarire con Pago

Un'altra anticipazione sulla sesta puntata del GF Vip 4 riguarda Pago. Dopo essere stato protagonista indiscusso dei primi due appuntamenti in diretta, il cantante si è un po' defilato, forse anche per riflettere sulla decisione che dovrà prendere sulla sua vita sentimentale.

Gli autori, però, hanno deciso di dare una mano al concorrente a schiarirsi le idee, mettendolo di nuovo a confronto con la ex Serena Enardu: ad una decina di giorni dal loro ultimo incontro, i due si rivedranno stasera nella Casa.

La sarda, inoltre, nei giorni scorsi ha usato i social network per sfogarsi tra le lacrime sulla sofferenza che prova nel non poter comunicare con Pago; tra poche ore la donna sarà accontentata e potrà dire al suo amato tutto quello che pensa e prova.

GF Vip, Ivan e Carlotta a rischio eliminazione

Un altro momento molto atteso della puntata del GF Vip di stasera, venerdì 24 gennaio, è quello in cui sarà svelato il risultato del televoto settimanale. Alfonso Signorini leggerà in diretta il nome del quarto eliminato di quest'edizione del reality, e sarà sicuramente uno tra Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana.

I concorrenti ancora in gara saranno chiamati a fare delle nuove nomination: stando alle preferenze in negativo che hanno espresso tutti gli inquilini della Casa in questi giorni a rischiare di più sono Fernanda Lessa, Antonio Zequila e Antonella Elia.