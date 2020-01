Nelle ultime ore non si è fatto altro che discutere delle frasi di Salvo Veneziano, concorrente del Grande Fratello Vip, su Elisa De Panicis. L'uomo si è lasciato sfuggire delle parole molto forti nei confronti della donna: "Si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale" ha dichiarato agli altri inquilini presenti. "Da staccarle la testa e lasciarla con la pelle sul letto perché le ossa me le sono bevute" ha poi proseguito non curante. Sui social, ma anche nei principali salotti televisivi, in molti hanno commentato le sue esternazioni.

Questa mattina, per esempio, Federica Panicucci a Mattino 5 ha definito "orribili" le parole pronunciate dall'uomo. La produzione del GF, in una nota pubblicata sui profili social ufficiali, ha annunciato un provvedimento importante preso nei confronti del concorrente.

GF Vip, Salvo Veneziano squalificato ufficialmente

I fan del programma hanno richiesto a gran voce la squalifica di Salvo. Diverse sono state le critiche pervenute anche nei confronti degli altri correnti che, ascoltando le parole in questione, si sono messi a ridere.

Le pagine social ufficiali del Grande Fratello Vip hanno da poco annunciato l'avvenuto provvedimento nei riguardi di Veneziano, che sarà escluso dal programma per il suo comportamento. Sulla pagina Instagram del GF si possono infatti leggere le seguenti parole: "Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito del programma", proseguendo, "gli è stato riferito che essere un concorrente comporta delle responsabilità importanti nei confronti di tutti gli inquilini e del pubblico da casa". Salvo dovrà dunque abbandonare la casa in maniera immediata.

Il post pubblicato sui social dalla produzione ha già diversi commenti e like. La decisione è stata apprezzata da molti fan del programma, che non hanno per niente gradito le frasi utilizzate dal concorrente.

"Giustizia è fatta" scrive un fan sotto al post pubblicato su Instagram e ancora "Mi dispiace ma se lo meritava, non si possono dire determinate cose davanti a milioni di telespettatori"

Salvo squalificato, il Grande Fratello annulla il televoto

Oggi pomeriggio, Giusy Merendino, moglie di Salvo, è stata ospite al programma televisivo Pomeriggio 5. La donna ha cercato di minimizzare le esternazioni fatte dal marito. Le sue parole però, sembrerebbero non essere servite a nulla, vista la decisione finale presa dalla produzione del programma. Sui social è stato inoltre annunciato che in seguito alla squalifica, il televoto della settimana è stato annullato. Tutti i telespettatori che hanno speso dei soldi tramite sms, riceveranno un rimborso.