Questa sera 23 dicembre su La7, a partire dalle ore 21:30, andranno in onda gli episodi conclusivi della quindicesima stagione di Grey's Anatomy.

Il Medical-Drama targato Shonda Rhimes si appresta infatti a congedare il suo numeroso pubblico con due episodi carichi di colpi di scena e adrenalina. Dopo un'edizione contraddistinta da clamorosi record e straordinarie rivelazioni, anche il finale di stagione non deluderà le aspettative dei fan proponendo un cliffhanger che terrà il pubblico con il fiato sospeso fino all'arrivo dell'edizione numero 16.

Protagonista assoluto dell'ultimo episodio sarà Jackson Avery. Il chirurgo plastico, dopo una gita all'aria aperta, sarà infatti costretto a tornare al Grey-Sloan Memorial per un'emergenza. Complice un vasto banco di nebbia che ricoprirà Seattle, il ragazzo non riuscirà tuttavia a proseguire alla volta dell'ospedale. Dopo una brusca lite con la compagna, l'erede degli Avery deciderà dunque di abbandonare l'auto in cerca di aiuto, ma le condizioni climatiche sfavorevoli non consentiranno all'affascinante medico di far ritorno dalla compagna.

Spoiler Grey's Anatomy finale di stagione: Teddy Altman e Amelia Shepherd a confronto

Sebbene gran parte della trama degli episodi conclusivi di Grey's Anatomy 15 si focalizzerà sulla misteriosa scomparsa di Jackson Avery, ampio spazio verrà dedicato anche a Jo Wilson. La borsista, dopo aver scoperto la tragica verità sul suo concepimento, attraverserà un momento di forte depressione. Chiusa in un profondo silenzio, la moglie di Alex Karev rivelerà solo a Meredith Grey il motivo del suo malessere. Supportata dall'amica, la dottoressa deciderà dunque di riprendere in mano la sua vita e ricoverarsi volontariamente in psichiatria per affrontare i fantasmi del passato.Novità in vista anche per Teddy Altman.

La donna, al nono mese di gravidanza, farà finalmente chiarezza sui sentimenti che la legano ad Owen Hunt.

Sarà per questo che la dottoressa si recherà a casa dell'amico, ma proprio durante una discussione con Amelia Shepherd, Teddy inizierà il travaglio.

Miranda Bailey prende una decisione inaspettata

L'altro filone che verrà affrontato nel corso del finale di stagione di Grey's Anatomy, riguarderà la controversa vicenda della frode assicurativa. Andrew DeLuca, per proteggere la sua compagna, deciderà infatti di addossarsi l'intera responsabilità della truffa. Una scelta che preoccuperà parecchio Meredith Grey sempre più decisa a rivelare alle autorità competenti il suo nobile, ma sconsiderato gesto.

Nel frattempo, in ospedale, Miranda Bailey prenderà una decisione del tutto inaspettata che coinvolgerà la vita lavorativa di Alex Karev e Richard Webber.