La seconda parte della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in partenza il 23 gennaio in America, si preannuncia ricca di colpi di scena e straordinarie rivelazioni. I primi episodi del 2020 potrebbero inoltre arricchirsi di un nuovo, avvincente triangolo amoroso. Ad avanzare l'ipotesi è stata proprio la showrunner del Medical Drama che intercettata dai microfoni di TvLine è tornata a parlare del futuro sentimentale di Meredith Grey.

Krista Vernoff su Meredith e DeLuca: 'Camminano su un terreno instabile'

Illustre assente degli ultimi spoiler, la protagonista potrebbe dunque tornare ad occupare un ruolo di primo piano grazie ad una nuova avvincente storyline basata sulla sua vita sentimentale. Dopo la crisi vissuta negli ultimi episodi con il compagno Andrew DeLuca, pare infatti che Meredith Grey affronterà un periodo di profonda riflessione, ma la pausa richiesta da DeLuca, nel corso dell'ottava puntata, non sarà accolta positivamente dalla dottoressa.

Ecco cosa ha dichiarato Krista Vernoff a tal proposito:

"Meredith e DeLuca, al momento, camminano su un terreno decisamente instabile. Non credo che la Grey accoglierà positivamente la richiesta di riflettere sulla sua relazione".

La sceneggiatrice di Grey's Anatomy su Cormac Hayes: 'Metterà in crisi sia Meredith che i fan'

Il malcontento di Meredith Grey potrebbe dunque lasciar spazio ad un nuovo, presunto, interesse amoroso.

Il nuovo capo di chirurgia pediatrica, come confermato da Krista Vernoff, potrebbe quindi inserirsi nella già delicata relazione tra la Grey e DeLuca dando vita ad un vero e proprio triangolo. Queste le parole della showrunner:

"Cristina le ha inviato questo dolce regalo e chiunque esso sia, essendo approvato dalla Yang, metterà in crisi sia Meredith che i fan. Una complicazione che potrebbe sfociare in un vero triangolo amoroso."

Dichiarazioni, quelle della Vernoff, che trovano conferma nella trama ufficiale di Grey's Anatomy 16x11.

Come anticipato nella sinossi, infatti, Meredith Grey si dimostrerà parecchio preoccupata all'idea di perdere il compagno. Infine, l'ipotesi di un triangolo amoroso con Cormac Hayes è avvalorata dalla situazione contrattuale del suo interprete. Come anticipato dalla ABC, infatti, Richard Flood farà parte del cast di Grey's Anatomy per l'intera durata della sedicesima stagione. L'appuntamento con le nuove avventure di Meredith Grey è fissato per giovedì 23 gennaio sulla ABC.

Per la programmazione italiana, invece, bisognerà attendere il 24 febbraio. Per quella data, infatti, FoxLife trasmetterà il decimo episodio della sedicesima stagione.