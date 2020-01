In occasione di un viaggio in Sicilia fatto in questi giorni, Ida Platano protagonista di Uomini e donne, si è recata in un noto atelier di abiti da sposa ad Agrigento. Qui ha indossato alcuni dei bellissimi vestiti presenti in negozio. La donna ha reso partecipi i suoi followers pubblicando una serie di stories sul suo profilo Instagram. Nei video e nelle foto appare felice e sorridente mentre si guarda allo specchio con addosso uno splendido abito bianco completamente di pizzo. Le stories sono state accompagnate da romantici brani come "Mi sono innamorato di te" nella versione cantata da Tiziano Ferro e "Love me like you do." Gli scatti postati sui social la ritraggono raggiante e visibilmente emozionata.

Il matrimonio con Riccardo Guarnieri sarebbe dunque sempre più vicino. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere celebrato addirittura entro l'anno. Le stories hanno fatto sognare i numerosi fans della coppia che sperano dopo tanto tempo di vederli finalmente convolare a nozze.

Guarnieri: nozze sempre più vicine per la coppia

Se all'inizio, la Platano aveva detto di aver bisogno di tempo perché nutriva ancora molti dubbi, ora le cose con l'uomo sembra stiano andando davvero meglio. Guarnieri le ha ridato l'anello di fidanzamento facendole una gradita sorpresa postata anch'essa sui social alcune settimane fa. Dunque Ida dopo il primo matrimonio finito male, sarebbe pronta a convolare di nuovo a nozze. Nei vari scatti postati sui rispettivi profili social i due appaiono dopo tanto tempo felici e sereni insieme.

Secondo alcune indiscrezioni il loro matrimonio potrebbe addirittura diventare uno show televisivo. Cerchiamo di capirne qualcosa in più.

Ida e Riccardo: matrimonio in diretta TV?

L'indiscrezione è stata lanciata in queste ore dal settimanale di Gossip "Nuovo." Stando a quanto riportato sulle pagine della nota rivista, le nozze potrebbero essere celebrate davanti alle telecamere e trasmesse addirittura in prima serata.

Verrebbe creato uno speciale che mostrerebbe non solo il momento del sì, ma anche i preparativi che sembrano essere entrati già nel vivo e i festeggiamenti dopo la cerimonia. In effetti, non sarebbe la prima volta che Uomini e Donne approda in prima serata con delle puntate speciali. Molti ricorderanno per esempio le scelte di alcuni tronisti organizzate al castello e andate in onda in prime time o la lettera scritta da Gemma Galgani per Giorgio Manetti.