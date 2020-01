La seconda parte della sedicesima stagione di Grey's Anatomy debutterà negli Stati Uniti d'America il 23 gennaio. Per quella data i telespettatori assisteranno ad uno speciale di ben due ore che consisterà in un crossover con Station 19. Se l'attenzione dei fan, dopo l'annuncio dell'abbandono di Justin Chambers, si è riversato totalmente sulle sorti dell'amato Alex Karev, la ABC e la produzione del Medical-Drama continuano a non rilasciare alcuna dichiarazione circa le modalità con cui il personaggio abbandonerà la serie.

Come se non bastasse il network, con largo anticipo, ha rilasciato la trama ufficiale di Grey's Anatomy 16x11 in onda sulla ABC giovedì 30 gennaio. La puntata, intitolata "A hard pillow to shallow" si focalizzerà sulle prossime avventure di Meredith Grey.

Meredith Grey riflette sulla sua relazione con Andrew DeLuca

Grey's Anatomy 16x11, come anticipato, si concentrerà sulla protagonista. Stando alla trama, nel corso della puntata Meredith Grey avrà modo di riflettere sulla sua vita sentimentale. Dopo la crisi vissuta con il suo compagno Andrew, la dottoressa si dimostrerà parecchio preoccupata riguardo le sorti della sua relazione con lo specializzando.

Pensando ad un'eventuale interruzione dei rapporti, Meredith realizzerà dunque che potrebbe accusare la mancanza di DeLuca. Una sinossi molto criptica che non getta luce sulle prossime decisioni della talentuosa dottoressa e che non fa chiarezza sul suo nuovo, presunto, interesse amoroso della protagonista. Sebbene la lista delle guest star comprenda il nome di Cormac Hayes, le anticipazioni non svelano infatti se i due personaggi avranno modo di approfondire la loro conoscenza.

Miranda Bailey torna al Grey Sloan Memorial Hospital

In attesa di scoprire se Meredith Grey farà chiarezza sulla sua precaria vita sentimentale, la trama di Grey's Anatomy 16x11 si concentra su un altro amatissimo personaggio della serie: Miranda Bailey. La dottoressa, dopo l'aborto spontaneo, avrà modo di prendersi un periodo di pausa per riflettere sulla recente perdita che l'ha colpita.

Proprio nel corso dell'undicesimo episodio, però, il capo di chirurgia tornerà alla guida del Grey Sloan Memorial. Niente tuttavia andrà come previsto in quanto Tom Koracick non renderà la vita facile alla dottoressa. L'altra storyline che verrà affrontata riguarderà invece Amelia Shepherd ed Atticus Link. Stando alle anticipazioni pare infatti che il neurochirurgo avrà delle importanti novità sulla sua gravidanza da riferire al compagno.

Nella 16x11 di Grey's Anatomy, Richard Webber si accorgerà del malessere della figlia

Infine Grey's Anatomy 16x11 tornerà ad affrontare il complesso momento che sta vivendo Maggie Pierce. La dottoressa, nel corso del finale invernale, ha infatti deciso di rassegnare le sue dimissioni da capo di chirurgia cardiotoracica. Sarà proprio Richard Webber, nel frattempo tornato tra le corsie del Grey Sloan Memorial, a rendersi conto del malessere della figlia.

Il chirurgo si dimostrerà infatti molto preoccupato circa le modalità con cui la Pierce gestirà la perdita della sua paziente.