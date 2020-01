Il 2020 riporta sul palco dell'Ariston Irene Grandi, l'artista che proprio l'anno scorso ha celebrato i 25 anni di carriera sta tornando con un nuovo brano inedito dal titolo "Finalmente io" sul palco che l'ha vista più volte protagonista durante questi 25 anni di carriera musicale.

Questa settantesima edizione del Festival di Sanremo la vedrà in gara per la quinta volta: la prima fu nel 1994 nella categoria nuove proposte con il brano "Fuori", ma il suo esordio nei Big nel 2000 con la canzone scritta per lei dal grande rocker Vasco Rossi, stiamo parlando della conosciutissima "In vacanza da una vita" con la quale si è aggiudica il secondo posto al festival.

Il Festival di Sanremo 2020 e la canzone 'Finalmente io'

Ed eccola tornare a vent'anni di distanza dalla prima volta nella categoria Big, ed anche questa volta con un brano inedito realizzato dal rocker Vasco Rossi.

Prima dell'annuncio ufficiale i fan avevano "scoperto" la collaborazione tra i due artisti proprio grazie al social network Instagram, lo stesso Vasco Rossi aveva pubblicato una loro foto insieme con una didascalia che non lasciava dubbi. Ecco il post dell'artista e le sue parole.

E poi arrivano le notizie ufficiali: Irene Grandi è tra i 24 Big in gara in questa edizione del Festival di Sanremo e tornerà sul palco dell'Ariston con la canzone "Finalmente io" firmata da Vasco Rossi.

Il 'Grandissimo club tour' a partire da marzo

Irene Grandi non si ferma qui, è già ufficiale il suo tour per i club italiani, è la stessa artista a dare la notizia sul suo profilo Instagram ufficiale.

Sono 6 le date ad oggi confermate:

5 marzo - Roma- Largo Venue;

14 marzo - Livorno - The Cage;

20 marzo - Brescia - Latteria Molloy;

21 marzo - Torino - cap 10100;

28 marzo - Bologna - Locomotiv Club;

3 aprile - Pordenone - Capitol Hall.

E' già possibile acquistare i biglietti per tutte le date sul sito Ticketone.

Irene Grandi nel post in cui annunciava l'inizio del "Grandissimo club tour" ha raccontato che esibirsi nei club è stata una delle sue esperienze preferite di questi 25 anni di carriera appena trascorso, e che non vedo l'ora di ripeterla.

Ci siamo quasi insomma, tutti i presupposti per un 2020 in grande stile ci sono, ed Irene Grandi appare sui social carica come sempre e pronta per questa nuova esperienza.

La vedremo quindi presto (il 4 febbraio) sul palco dell'Ariston in gara con altre amate cantanti come Elodie (la quale sta pubblicando anche un nuovo album), Tosca e Rita Pavone.

Ma soprattutto l'occasione migliore per vedere e sentire Irene Grandi dal vivo sarà il tour nei club italiani, i fan non aspettano altro e sono felicissimi di tutte queste grandi novità.