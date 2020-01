Il 31 dicembre la Juventus si è ritrovata in campo per allenarsi e preparare la gara contro il Cagliari, ma dopo la seduta mattutina, Maurizio Sarri ha voluto fare un bel regalo ai suoi ragazzi. Infatti, il tecnico ha deciso di concedere alcune ore di riposo ai bianconeri, visto che la ripresa degli allenamenti è prevista per il 2 gennaio.

Dunque, i giocatori della Juve hanno potuto festeggiare al meglio il Capodanno. Alcuni di loro hanno deciso di lasciare Torino, mentre altri sono rimasti in Piemonte.

Tra coloro che hanno lasciato la città sabauda c'è Cristiano Ronaldo che insieme alla compagna Georgina e a Cristiano Jr. ha raggiunto la sua terra d'origine ovvero Madeira. CR7 è volato a Funchal per passare il Capodanno con i fratelli Hugo, Katia ed Elma, ma anche per festeggiare il compleanno della sua mamma la signora Dolores. Dunque, il portoghese ha dato il benvenuto al 2020 circondato dai suoi affetti più cari e dai suoi amici.

Dybala festeggia con la famiglia

Cristiano Ronaldo ha scelto di accogliere il 2020 nella sua Funchal, mentre il suo compagno di squadra e di reparto Paulo Dybala ha deciso di rimanere a Torino.

La Joya insieme alla mamma Alicia e al fratello Gustavo ha atteso il Capodanno in un noto ristorante torinese.

Anche altri bianconeri come Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado hanno scelto la stessa location del numero 10 juventino. Il centrocampista uruguaiano era accompagnato dalla sua fidanzata e da una coppia di amici, mentre il colombiano era insieme alla moglie e ai loro due bimbi. I tre giocatori bianconeri, ovviamente, hanno condiviso le immagini del loro capodanno sui rispettivi profili Instagram.

De Ligt ha accolto il 2020 in montagna

I giocatori della Juventus hanno scelto mete differenti per festeggiare il Capodanno e alcuni di loro hanno deciso di non spostarsi poi così tanto da Torino. Fra questi c'è Matthijs De Ligt che insieme alla sua bella fidanzata Annekee Molenaar ha deciso di andare di Courmayeur.

La coppia ha dato il benvenuto al 2020 in valle D'Aosta e la compagna del difensore ha condiviso le immagini dei loro festeggiamenti nelle Instagram Stories.

Anche altri due suoi compagni hanno optato per la montagna, si tratta di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino ha passato il capodanno insieme alla moglie Martina e ai loro bimbi Lorenzo e Matteo.

Dopo i festeggiamenti per il capodanno, i giocatori della Juve trascorreranno il 1º gennaio in famiglia, ma già da domani si tornerà a fare sul serio. Infatti, i bianconeri giovedì 2 gennaio saranno alla Continassa per svolgere una seduta pomeridiana e così riprenderanno la preparazione in vista della gara contro il Cagliari del 6 gennaio.