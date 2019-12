Questa mattina, la Juventus è tornata alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della sfida contro il Cagliari di lunedì 6 gennaio alle ore 15:00.

Stamani i calciatori bianconeri si sono presentati al JTC piuttosto presto e uno dei primi a varcare i cancelli del centro sportivo è stato Cristiano Ronaldo. Ad assistere alla seduta di oggi della Juventus era presente anche la dirigenza bianconera, nelle persone di Pavel Nedved che Fabio Paratici.

Dunque è stato un San Silvestro di lavoro per la Juventus: mister Maurizio Sarri vuole approfittare di questi giorni post vacanze per mettere benzina nelle gambe dei suoi ragazzi in vista della seconda parte di stagione.

La Juve lavora sulla parte atletica, ma non tralascia la parte con il pallone e soprattutto sulla tattica. Infatti, al termine dell'allenamento di oggi, la squadra ha svolto la classica partitella in famiglia.

Sarri pensa al Cagliari

Questi giorni di lavoro, saranno molto importanti per Maurizio Sarri per valutare lo stato di forma di tutta la sua rosa. Infatti, il tecnico dovrà già iniziare a pensare a quale formazione contrapporre al Cagliari e i dubbi in casa Juve di certo non mancano. A cominciare dall'attacco, dove resta da capire se toccherà ancora al tridente pesante, oppure se si tornerà al passato inserendo un trequartista che dia maggiore equilibrio al centrocampo.

Inoltre, va capito chi sostituirà Rodrigo Bentancur. Il numero 30 juventino sarà squalificato per tre partite e perciò Maurizio Sarri dovrà decidere chi impiegare al suo posto. Il principale candidato sembra essere Adrien Rabiot, mentre sembra più difficile che possa toccare ad Emre Can. Ci sarebbe pure una terza opzione che porta ad Aaron Ramsey, ma il gallese al momento dovrebbe essere impiegato più come trequartista che come mezzala. Ma questa settimana senza partita potrebbe consentire a Maurizio Sarri anche di provare nuove soluzioni, perciò non si può escludere nulla.

Infine, resta anche da capire chi sarà il partner difensivo di Leonardo Bonucci. Infatti, nelle ultime partite ha giocato sempre Merih Demiral, ma non è escluso che possa tornare tra i titolari Matthijs De Ligt.

Mercoledì la Juve riposerà

Questa sera, ovviamente anche i giocatori della Juventus festeggeranno l'arrivo del Capodanno e mercoledì 1° gennaio la squadra godrà di un giorno di riposo.

Infatti, Maurizio Sarri ha deciso di concedere qualche ora di relax ai suoi ragazzi, che dunque potranno accogliere il nuovo anno e festeggiare con le rispettive famiglie. La ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì 2 gennaio, quando darà in programma una seduta pomeridiana.