In questi giorni la Juventus ha ripreso gli allenamenti in vista della ripresa del campionato. CR7 è rientrato al top dalle vacanze ed è pronto a trascinare la Juve nella seconda parte di stagione. Il portoghese a Torino sta bene ed è felice, per questo motivo starebbe pensando di prolungare la sua avventura in bianconero. Dunque, Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a rimanere alla Juve per molti anni.

Cristiano Ronaldo - Juventus, un matrimonio che funziona

Nell'estate del 2018 la Juventus metteva a segno il colpo del secolo e si assicurava Ronaldo.

I bianconeri e CR7 stanno bene insieme e sarebbero pronti a legarsi ulteriormente. Il portoghese ha un contratto con la Juve fino al 2022 (quando avrà 37 anni) ma secondo il Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a rimanere a Torino anche per altri anni. La Juventus sarebbe ben lieta di assecondare la volontà di Cristiano Ronaldo e sarebbe pronta ad allungargli il contratto. Per Cristiano Ronaldo i bianconeri rappresentano l'ambiente ideale per rimanere ai vertici del calcio. Secondo il Corriere, CR7 vorrebbe portare la Juve sempre più in alto e sognerebbe di vincere molti altri trofei.

Georgina sempre al fianco del suo campione

Nei giorni scorsi, il campione portoghese si è goduto le vacanze di Natale e per passare le sue ferie ha scelto Dubai. CR7 si è goduto il sole e il mare e lo ha fatto in compagnia della sua fidanzata Georgina Rodriguez e dei suoi quattro figli (Cristiano Jr., Mateo, Eva e Alana Martina). La famiglia è il punto cardine della vita del portoghese e i suoi cari sono sempre al suo fianco. Il portoghese, quando può, sta insieme alla sua compagna e ai suoi bimbi. Infatti, anche alla premiazione dei Globe Soccer Awards il giocatore della Juventus era accompagnato dalla bella Georgina e dal piccolo Cristiano Jr. Inoltre, Cristiano Ronaldo in questi giorni ha approfittato delle vacanze per postare sui social messaggi d'amore per la sua compagna e ieri mattina ha condiviso una bella foto che lo ritrae proprio con la fidanzata e il più grande dei suoi figli: "Sempre al mio fianco", ha scritto Cristiano Ronaldo su Instagram.

Dunque, il portoghese ama condividere con i suoi affetti più cari i successi che ottiene sul campo. Georgina e i suoi figli sono fondamentali per lui e spesso la bella compagna del fenomeno di Madeira è in tribuna a all'Allianz Stadium per fargli sentire il suo supporto.