Da quando Netflix ha annunciato ufficialmente la data del rilascio de La casa di carta 4 la curiosità dei fan cresce di giorno in giorno, specialmente dopo la visione del trailer. Il video mostra i componenti della banda tra i quali a sorpresa, c'è anche Nairobi. Il personaggio interpretato da Alba Flores arriva alla fine del promo, una sorta di rivelazione per il pubblico che da mesi si chiede se la tenace ladra sopravviverà all'agguato tesole da Alicia Sierra. Il 3 aprile 2020 il pubblico conoscerá il destino di Nairobi e di tutti gli altri personaggi della serie diventata la produzione non in lingua inglese più seguita nel mondo, grazie soprattutto alla piattaforma Netflix che pubblica la serie in streaming rendendola disponibile in tutti i paesi in cui è attivo il servizio.

Alba Flores parla del personaggio di Nairobi ne La casa di carta 4

La terza parte de La casa di carta, rilasciata su Netflix il 19 luglio 2019, si è conclusa con dei cliffhanger davvero drammatici che attendono di essere risolti all'inizio della quarta parte che debutterà il 3 aprile 2020. Gli eventi riprenderanno da dove si sono interrotti nell'ultimo episodio, con il Professore che dichiara guerra allo Stato, convinto che Lisbona sia stata giustiziata, e Nairobi colpita gravemente all'addome dallo sparo di un cecchino e lasciata tra la vita e la morte.

Alba Flores, che interpreta quest'ultima, era presente al momento dell'annuncio della data ufficiale al Brazil Comic Con Experience insieme ad altri attori della serie: Esther Acebo (Stoccolma), Rodrigo de la Serna (Palermo), Pedro Alonso (Berlino) e Darko Peric (Helsinki). L'attrice che dà il voto alla carismatica e combattiva Nairobi ha parlato del personaggio che interpreta, la cui vita al momento è appesa ad un filo molto sottile. La domanda che ossessiona da mesi i fan della serie è sempre la stessa: 'Nairobi morirà?'.

La Flores ha dichiarato che nella quarta parte gli autori sono andati contro le aspettative del pubblico, come è già accaduto con gli episodi della terza. L'attrice ha anticipato che gli spettatori che amano il suo personaggio 'soffriranno' dopo aver visto le nuove vicende che la riguardano. Infine, si è augurata che il pubblico darà valore al lavoro affrontato per realizzare la quarta parte.

Incerto il destino di Nairobi ne La casa di carta 4, le parole di Alba Flores non danno certezze

Non c'è alcuna certezza sulle sorti della ladra Nairobi, ce la farà o soccomberà?

Da una parte non è detto che il suo destino la porterà alla morte, dall'altra vederla nel trailer non assicura nella serie la sua presenza da 'viva', come il caso di Berlino, ormai morto, ma presente anch'egli nel video. Le parole che hanno preoccupato il pubblico sono state quelle riferite ai fan de La casa di carta, che 'soffriranno' insieme a Nairobi. Secondo queste parole si potrebbe pensare che per Nairobi non ci sarà nulla da fare, ma non è detto che la sofferenza si riferisca al suo decesso.

Potrebbe riguardare la sua lotta per la sopravvivenza mentre si trova tra la vita e la morte. Per avere questa ed altre risposte non resta che attendere il 3 aprile 2020.