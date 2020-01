Le trame riguardanti le puntate della soap opera Il paradiso delle signore, in programma da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio su Rai 1 annunciano importanti colpi di scena. Nel dettaglio, Federico comunicherà ai suoi genitori la decisione di farsi operare. Silvia Cattaneo avrà una discussione con Roberta Pellegrino. Angela Barbieri, invece, lascerà il lavoro, mentre Gabriella Rossi avrà una discussione con Cosimo.

Il paradiso delle signore, puntate 20-24 gennaio: Federico vuole operarsi, Gabriella si scontra con Cosimo

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore, focalizzate sulle puntate in onda dal 20 al 24 gennaio, rivelano che alla caffetteria, Vittorio e Marta parleranno dell’imminente arrivo delle divise per le hostess commissionate da Ravasi per Expo 61. Federico comunicherà ai suoi la scelta di farsi operare, ma Silvia non sarà per niente d'accordo. Infatti quest'ultima aggredirà verbalmente Roberta, la quale sosterrà la decisione del suo fidanzato.

Intanto Gabriella avrà una discussione con Cosimo riguardo la consegna errata delle divise, a quel punto Agnese difenderà sua nuora di fronte al dottor Conti. Angela confesserà alla Rossi di essersi licenziata dall'impiego lavorativo per prendere le distanze da Riccardo. A questo punto, la Barbieri si ritroverà a dover cercarsi un altro lavoro per permettersi di pagate l’investigatore privato che ha assunto per trovare suo figlio.

Il paradiso delle signore: Angela si licenzia

Ma non saranno le uniche novità, in quanto le trame della soap Il paradiso delle signore fino al 24 gennaio rivelano che Adelaide sarà intenzionata a lasciare la villa: qui i suoi nipoti proveranno a fermarla, anche se invano. Tuttavia un bacio con il Umberto potrebbe fargli cambiare idea. Malgrado sua madre sia totalmente contraria, Federico sarà determinato ad affrontare l'intervento tuttavia i rischi che corre.

Nel frattempo continueranno i dissapori lavorativi tra Gabriella e Cosimo. In tarda serata Luciano, nel suo ufficio dopo aver chiuso una telefonata con Silvia riguardante la salute del figlio, apparirà disperato, ma a sostenerlo ci sarà Clelia Calligaris. Angela, ancora alla ricerca di lavoro, riceverà un aiuto inaspettato da parte di Riccardo, sempre più premuroso con lei. Roberta, dopo aver passato la nottata in ospedale vicino al capezzale di Federico, tornerà al grande magazzino, mentre il ragazzo incomincerà a mostrarsi impaurito.

Il paradiso delle signore: Flavia lascia Milano

Negli episodi de Il paradiso delle signore in onda la prossima settimana, vedremo inoltre che Vittorio e Marta, verranno a conoscenza che il loro progetto realizzato per le divise dell'Expo 61 non passerà la selezione per una grave distrazione di Cosimo. Intanto Flavia annuncerà alla Contessa di Sant’Erasmo e che sta per lasciare la città di Milano, mentre Ravasi continuerà a corteggiare spudoratamente Adelaide.

Agnese, dopo aver parlato con Silvia, consiglierà ad Armando di stare vicino a Luciano. D'altro canto, si scoprirà che dietro alle disattenzioni lavorative di Cosimo c'è un problema familiare molto grave. La signora Amato conoscerà Delfina, la madre di Bergamini. Infine nel grande magazzino approderà un'attrice di fotoromanzi: qui l'agente vorrà incontrare il dottor Conti per fargli una proposta.