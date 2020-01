Il Paradiso delle Signore 4, la seguitissima soap di Rai 1, narra le vicende dei protagonisti che ruotano intorno al grande magazzino di Milano. Quello di queste settimane non è un buon periodo per tutti, ma nella puntata di giovedì 30 gennaio ci saranno buoni spiragli per le vite di Angela e Agnese. La Barbieri, infatti, inizierà il suo periodo di prova al Paradiso, mentre Agnese sarà circondata dalle attenzioni di Armando. Anche per Marcello e Rocco ci saranno novità positive: nella vita di Barbieri si affaccerà l'attrice Lorena che lo corteggerà, mentre per il giovane siciliano si presenterà l'occasione di recitare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, giovedì 30 gennaio: Angela al suo primo giorno da commessa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì, 30 gennaio, raccontano che sarà una puntata molto ricca. Angela Barbieri si preparerà per il suo primo giorno di prova al grande magazzino: Clelia, infatti, accetterà proposta di Gabriella per la candidatura della sua coinquilina come nuova commessa. La giovane ex cameriera si ritroverebbe quindi a prendere il posto di Nicoletta Cattaneo, il grande amore di Riccardo Guarnieri che tanto l'ha aiutata e per cui prova un'attrazione.

Intanto Agnese sarà costretta a tornare a casa dal lavoro, a causa di una forte influenza.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata del 30 gennaio: Rocco reciterà con Marina

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 30 gennaio rivela che nel corso della puntata di giovedì la signora Amato avrà qualcuno che si prenderà cura di lei: il suo amico Armando. Il capomagazziniere si offrirà di aiutare Agnese ed in questa occasione i due si ritroveranno davvero molti vicini: tra loro potrebbe arrivare il momento di trasformare l'amicizia in un sentimento più profondo.

Nel frattempo al Paradiso ci sarà una sana e piacevole confusione: il grande magazzino sarà riempito di luci e strumenti utili per girare il fotoromanzo. La starlette dell'occasione sarà Lorena Mascoli e ben presto l'attrice metterà gli occhi su Marcello Barbieri. Il ruolo di coprotagonista verrà assegnato alla Venere Marina, la commessa che da sempre ha mostrato di avere il sogno della recitazione.

Durante le riprese ci sarà un imprevisto: il personaggio maschile sarà costretto ad assentarsi dal set a causa di un malanno. Il regista, in maniera del tutto casuale e inaspettata, chiederà a Rocco Amato di sostituire il ragazzo e recitare come coprotagonista accanto a Marina: il giovane siciliano è sempre stato timidamente attratto dalla bella commessa e per lui questa potrebbe essere un'ottima occasione per farsi notare da lei.