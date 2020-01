La disputa tra Liam e Thomas per Hope continua a tener banco nelle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti. Nell'episodio andato in onda il 7 gennaio, lo Spencer ha chiesto ad Hope di sposarlo, ma a una condizione: allontanarsi definitivamente da Thomas.

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas ha minacciato Liam per 'difendersi'

Nella puntata andata in onda negli Stati Uniti ieri, martedì 7 gennaio, Liam ha avuto un confronto con Steffy, nel quale le ha dichiarato di essere stato minacciato da Thomas.

L'uomo è preoccupato per le "sorti" di Hope e, in più, è anche demoralizzato, visto che è l'unico ad aver avuto conferma delle brutte intenzioni del giovane Forrester e non sa come dimostrare la cosa. L'obiettivo di Thomas è solo uno: fare di tutto per intaccare la relazione di Liam con Hope.

Thomas, dal canto suo, prosegue verso la conquista di Hope. Se quest'ultima, fino a poco tempo fa, era convinta che il Forrester fosse totalmente preso da Zoe, le cose, adesso, sembrano andare diversamente.

Il ragazzo ha ammesso che la Buckingham potrebbe essere la ragazza giusta per lui ma, allo stesso tempo, è convinto che, per il bene del piccolo Douglas, lui e Hope dovrebbero stare insieme, ma sa benissimo che questo non è possibile. La ragazza ha voluto anche sapere se, durante tutto questo periodo, si sia preso gioco di Zoe, come le ha affermato lo stesso Liam. Thomas le ha dichiarato che in realtà lo Spencer ha solo frainteso le cose.

Liam fa la proposta di matrimonio a Hope

L'eventuale matrimonio tra Liam e Hope è stato tema di confronto tra Carter e Ridge. Soprattutto quest'ultimo pensa che non siano pronti per convolare a nozze. Secondo il suo pensiero Steffy potrebbe essere ancora innamorata di Liam e il sentimento potrebbe anche essere reciproco. Steffy, intanto, affronta Thomas, dopo che quest'ultimo è giunto insieme a Douglas nella cliff house: anche lei vuole sapere perché abbia deciso di minacciare Liam.

Il ragazzo ha avuto poche argomentazioni in merito, dicendo che si è semplicemente difeso dallo Spencer.

Tra Liam e Hope, invece, si è svolto un momento di puro romanticismo. I due in baita, più romantici che mai, hanno ripercorso la loro relazione. Lui sente di amarla e che sia arrivato il momento di mettere la famiglia prima di tutto. I due hanno parlato anche di Thomas, soprattutto Hope ha spiegato a Liam che il giovane Forrester le avrebbe rivelato che, durante il confronto con il Spencer, lui si sarebbe solo difeso dalle sue provocazioni. Liam si rende perfettamente conto che Thomas la stia nuovamente manipolando e, per questo motivo, le chiede di sposarlo, ma a una condizione: dovrà mettere la parola fine alla loro collaborazione all'interno della Forrester Creations e in più dovrà rinunciare all'affido congiunto di Douglas.

La ragazza è rimasta sorpresa dalla proposta e Liam, dal canto suo, spera che Hope sia d'accordo e decida a sposarlo.