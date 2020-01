Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful interessano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a domenica 26 gennaio, il dottor Reese rivelerà a sua figlia Zoe che molto presto riuscirà a risolvere i suoi problemi finanziari, ma la donna sarà alquanto confusa e preoccupata per la strana situazione. Successivamente Steffy organizzerà insieme a Taylor l'imminente adozione della bambina. Di seguito gli altri spoiler di Beautiful.

Beautiful: Steffy incontra la bambina

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 20 al 26 gennaio, Steffy incontrerà per la prima volta la bambina che dovrebbe adottare e si innamorerà a prima vista della neonata. Più tardi Florence incontrerà Reese e lo informerà che l'incontro con Taylor e Steffy è andato per il meglio, poiché le due donne sono state fin da subito attratte dalla bimba. Nel frattempo Liam sarà confuso e piuttosto in ansia riguardo la scelta di Steffy e andrà a sfogarsi con suo fratello Wyatt.

Poco dopo Liam riceverà un'improvvisa telefonata da Steffy e accetterà di vedere subito la piccola, poiché si renderà conto che la donna ha deciso di adottare una bambina per fare in modo che Kelly abbia una sorella con la quale crescere, così non sarà più tanto preoccupato. Intanto il dottor Reese confesserà a Florence di sentirsi una persona molto sporca, ma deciderà ugualmente di portare avanti il suo piano, così Florence porterà la bambina a casa di Steffy.

Spoiler Beautiful: Reese preoccupato per Zoe

Taylor cederà 50 mila dollari a Reese per ufficializzare l'adozione: quest'ultimo consegnerà immediatamente il denaro appena ricevuto ai suoi debitori. Frattanto gli uomini non accetteranno il denaro dell'uomo e vorranno di più, così minacceranno di far del male a Zoe, qualora Reese non restituisse tutti i soldi prestati quanto prima. Per tale ragione il ginecologo sarà parecchio in ansia e inizierà a preoccuparsi soprattutto per sua figlia Zoe.

In seguito Liam, ovviamente ignaro che la piccola sia in realtà Beth, la terrà in braccio e proverà sin da subito un misterioso e forte sentimento nei suoi confronti. Infine Steffy potrà finalmente accogliere nella sua famiglia la nuova arrivata, della quale è ormai innamorata e sarà davvero entusiasta per il lieto cambiamento.

Dove guardare in streaming online le puntate di Beautiful

Nell'attesa che vengano trasmessi i futuri episodi di Beautiful è possibile guardare in streaming online alcune delle puntate già andate in onda in televisione, registrandosi senza impegno sulla piattaforma dedicata MediasetPlay.it.

Oltre agli episodi, si possono trovare alcuni "clip" interessanti sulle trame e gli spoiler della serie americana.