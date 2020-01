Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap campione di ascolti della tv di Stato. Gli spoiler della nuova puntata di lunedì 27 gennaio rivelano che Federico Cattaneo rimarrà paralizzato a vita, mentre Flavia deciderà di lasciare Milano. Infine, Vittorio Conti non licenzierà più Cosimo Bergamini dopo aver parlato con Gabriella.

Il Paradiso delle Signore, puntata 27 gennaio: Federico scopre che non potrà più camminare

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, relative alla puntata in programma lunedì 27 gennaio, rivelano che non mancheranno colpi di scena che lasceranno senza fiato i milioni di fan che ogni giorno assistono alla vicende ambientate in un lussuoso magazzino.

Scendendo nel dettaglio, ci saranno brutte notizie per la famiglia Cattaneo. Il professore Faraone, infatti, informerà Federico ed i suoi genitori che il difficile intervento chirurgico non è riuscito. In questo frangente, il giovane apprenderà di non poter più camminare. Una notizia che sconvolgerà il fidanzato di Roberta e sopratutto Silvia, che da sempre si era opposta all'operazione. A tal proposito, il figlio del contabile prenderà una decisione sul futuro, vista la sua permanente condizione fisica.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Flavia lascia la sua eredità nelle mani di Achille

La trama de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 gennaio rivela che Flavia prenderà la decisione di lasciare per sempre il capoluogo lombardo a seguito della scoperta del doppio gioco di Umberto. La Brancia, infatti, non avrà alcun interesse per continuare a stare a Milano. A tal proposito, la madre di Ludovica lascerà tutta la sua eredità nelle mani di Achille Ravasi, prima di congedarsi da tutti.

Una decisione presa soprattutto per tutelare i suoi interessi, visto che il Guarnieri aveva intenzione di risollevare le sorti della sua banca, mettendo le mani sul suo patrimonio.

Vittorio non licenzia più Cosimo

Nel frattempo, Cosimo sarà sempre più distratto sul luogo di lavoro. Il suo comportamento sbadato indispettirà moltissimo Vittorio, già arrabbiato per non aver superato le selezioni con le divise delle hostess in occasione dell'Expo '61.

Il Conti, a questo punto, prenderà una decisione sul suo proseguo all'interno del grande magazzino. Il marito di Marta, infatti, deciderà di licenziarlo, nonostante Gabriella tenti di convincerlo a concedergli una nuova possibilità. Poi, non contenta racconterà che Delfina ha dei gravi problemi di salute, che hanno impedito a Bergamini di svolgere al meglio il suo lavoro. Di conseguenza, Vittorio revocherà il licenziamento. Infine, Roberta apparirà disperata dopo aver saputo che Federico non potrà più camminare.