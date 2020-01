Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap che sta ricevendo sempre più consensi sulla tv statale. Le trame delle puntate in onda dal 27 al 31 gennaio su Rai Uno rivelano che Federico Cattaneo deciderà di lasciare Roberta dopo aver scoperto che rimarrà invalido a vita. Marina, invece, rimarrà favorevolmente colpita da Rocco Amato durante le riprese di un fotoromanzo.

Il Paradiso delle Signore, puntate 27-31 gennaio: Federico resta paralizzato e lascia Roberta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardanti le puntate in programma da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio su Rai Uno rivelano che ci saranno brutte notizie per Federico.

Il figlio dei Cattaneo cadrà nella disperazione più totale quando i dottori gli comunicheranno che resterà per sempre sulla sedia a rotelle. Per questo motivo, il giovane mediterà addirittura di rompere il fidanzamento con la Pellegrino, visto che non è più sicuro di garantirle il futuro che merita. A tal proposito, il fratello di Nicoletta confesserà i suoi patemi d'animo a Luciano e Silvia. Dall'altro canto, Roberta spedirà una lettera al figlio del contabile per tentare di fargli cambiare idea riguardo la loro importante storia d'amore.

La Venere, infatti, avrà intenzione di tornare insieme a Federico, per affrontare il difficile futuro che li attende.

Angela diventa un'aspirante Venere

Nel frattempo, al grande magazzino ci sarà la necessità di trovare una nuova Venere. Per questo motivo, la scelta ricadrà sull'amica di Gabriella, Angela, licenziatasi dal lavoro al circolo per le incomprensioni sorte con Adelaide, Flavia e Ludovica.

La Rossi, infatti, proporrà alla capo-commessa Clelia di assumere la Barbieri per un periodo di prova. A tal proposito, quest'ultima accetterà con entusiasmo la brillante opportunità.

Il Paradiso delle Signore, spoiler prossima settimana: Marina e Rocco diventano attori

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda la prossima settimana (27-31 gennaio 2020) sulla rete ammiraglia rivelano che il lussuoso grande magazzino milanese diventerà un set per un fotoromanzo.

La diva Lorena, infatti, deciderà di registrare alcune scene all'interno dell'atelier, con l'approvazione di Vittorio (Alessandro Tersigni). Nel dettaglio, Marina diventerà l'attrice coprotagonista, che sarà affiancata da Rocco, vista la mancanza di un attore maschile. In questo frangente, i presenti rimarranno favorevolmente colpiti dall'aspetto curato dell'Amato. A tal proposito, la Venere ed Irene rimarranno stupite davanti al fascino del giovane magazziniere.

Nel frattempo, Ludovica assisterà insieme al fidanzato alle riprese del fotoromanzo. Qui, la Brancia scoprirà che Angela è un'aspirante Venere, tanto da diventare pazza di gelosia.

Infine, Lorena non avrà altro che occhi per Marcello.