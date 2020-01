Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap con protagonisti Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi. Gli spoiler della puntata trasmessa il 30 gennaio 2020 su Rai 1, rivelano che Clelia assumerà Angela, mentre Armando Ferraris si prenderà cura di Agnese Amato, colpita da una brutta influenza. Infine, Marina e Rocco diventeranno gli attori protagonisti di un fotoromanzo, che movimenterà parecchio la vita del grande magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore, puntata 30 gennaio: Angela, Venere in prova

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sulla puntata, che i telespettatori assisteranno giovedì 30 gennaio 2020 su Rai 1, rivelano che Angela (Alessia Debandi) si accingerà a trascorrere il primo giorno di prova al grande magazzino. Clelia, infatti, accetterà la proposta della sua amica Gabriella di concedere una seconda possibilità alla sorella di Marcello. Per questo motivo, la Barbieri prenderà il posto di Nicoletta Cattaneo (Federica Giardello), trasferitasi da tempo a Bari insieme alla famiglia.

Intanto, ci saranno problemi per la dolce Agnese. In particolare, la signora Amato comincerà ad accusare alcuni sintomi di una brutta influenza, tanto da dover prendersi alcuni giorni di riposo.

Il Paradiso delle Signore: Armando si prende cura di Agnese

La trama de Il Paradiso delle Signore in programma il 30 gennaio su Rai 1, svela che l'influenza di Agnese si rivelerà più grave del previsto, tanto che Armando (Pietro Genuardi) si prenderà cura di lei.

Il Ferraris, infatti, si offrirà di aiutarla nelle sue mansioni. In questa occasione, il capo-magazziniere e la madre di Salvatore saranno sempre più vicini, tanto che la loro amicizia potrebbe sfociare in un sentimento d'amore. Intanto al grande magazzino, ci sarà un grande trambusto. Il Paradiso, infatti, diventerà il set di un fotoromanzo, pieno di luci e cineprese. In questo frangente, l'attrice protagonista sarà Lorena Mascoli (Verdiana Costanzo), che rimarrà piacevolmente colpita da Marcello (Pietro Masotti).

Peccato, che quest'ultimo sia innamorato di Roberta, ormai single dopo l'abbandono da parte di Federico (Alessandro Fella).

Rocco e Marina diventano attori

Allo stesso tempo, il ruolo di coprotagonista sarà dato a Marina, la bellissima Venere, che ha dimostrato di avere il dono della recitazione. Dall'altro canto, ci sarà apprensione per il rifiuto del protagonista maschile, costretto a dare forfait per un inconveniente. Per questo motivo, il registra chiederà a Rocco di prendere il suo posto accanto a Marina. In questa occasione, tutti non potranno fare a meno di notare il talento dell'Amato nella recitazione.