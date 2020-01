Non mancano mai sorprese, intrighi e colpi di scena nelle appassionanti vicende della popolare soap opera Il Paradiso delle signore, che ruotano attorno al magazzino (di fantasia) più grande di Milano. Gli spoiler del 79esimo episodio che occuperà la rete ammiraglia Rai il 6 febbraio 2020 annunciano che mentre Armando Ferraris (Pietro Genuardi) e Agnese Amato (Antonella Attili) fingeranno seppur con fatica che non sia successo niente tra di loro, nascerà un nuovo triangolo amoroso. A catturare l’attenzione del pubblico saranno Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e l’affascinante starlette di fotoromanzi Lorena Mascoli (Verdiana Costanzo), che si daranno un bacio appassionato.

L’avvicinamento tra il fratello di Angela e la nuova arrivata, scatenerà nuovamente la gelosia di Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis).

Salvatore e Marcello ringraziano i coniugi Conti, Armando e Agnese tentano di allontanarsi

Nella puntata che i telespettatori dello sceneggiato targato Rai avranno modo di seguire giovedì 6 febbraio 2020, Salvatore e Marcello si presenteranno al Paradiso per ringraziare Marta e Vittorio di averli aiutati in diverse circostanze. Per la precisione il giovane Barbieri e il fidanzato di Gabriella si sdebiteranno con i coniugi Conti, per aver fatto conoscere la loro caffetteria ai clienti del lussuoso magazzino milanese tramite una promozione.

I soci del bar faranno avere due biglietti alla coppia di neo sposi, per consentirgli di partecipare alla finale del festival di Sanremo nel corso della sera. Nel contempo Armando e Agnese, dopo essersi avvicinati parecchio grazie ad una cena tenutasi a casa dei Cattaneo, faranno il possibile per stare distanti senza riuscirci. Il capo magazziniere Ferraris e la signora Amato, infatti saranno sempre più in sintonia.

Silvia si confida con Don Saverio, Lorena e Marcello si baciano

Successivamente Silvia, pur continuando ad avere degli strani atteggiamenti anche in presenza dei propri cari, non dirà al marito Luciano qual è la causa del suo incessante turbamento. La signora Cattaneo, stanca di mentire, troverà il coraggio per fare una confessione abbastanza inquietante al sacerdote Don Saverio, in grado di stravolgere per sempre la sua esistenza, e distruggere la sua famiglia.

Intanto Marcello e la sensuale artista Lorena si scambieranno un bacio sotto lo sguardo di Roberta. Quest’ultima non farà altro che pensare alla scena appena vista, mentre si troverà nell’abitazione del suo ex fidanzato Federico. Con il suo comportamento la Pellegrino, anche se si dichiarerà ancora innamorata del giovane Cattaneo, dimostrerà per l’ennesima volta che il fratello di Angela non le è di certo indifferente.