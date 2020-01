Prosegue lo spazio con le notizie su Una Vita, la TV Soap che ogni giorno appassiona tantissimi seguaci in Italia. Le trame delle puntate dal 2 al 7 febbraio su Canale 5, rivelano che Ceferino confesserà a Casilda di amare Pilar, tanto da decidere di abbandonare Acacias 38. Celia, invece, svelerà di essere incinta, mentre Telmo Martinez e Lucia Alvarado saranno protagonisti di un brutto litigio.

Una Vita, puntate 2-7 febbraio: Ceferino lascia Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita, focalizzate sulle nuove puntate, a cui i telespettatori assisteranno da domenica 2 a venerdì 7 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Ceferino confesserà a Lolita di aver baciato Casilda.

Ma ecco che l'uomo cambierà umore quando scoprirà che l'Escolano si era messa d'accordo con l'amica per fargli spezzare il sortilegio di Cabrahigo. Telmo, intanto, allontanerà Lucia, seguendo i consigli del suo vecchio mentore, mentre Ceferino farà pace con la serva nonostante l'inganno, tanto da annunciarle la sua partenza per Cabrahigo, in quanto è ancora innamorato di Pilar. Rosina e Donna Susana, invece, scopriranno che Liberto è diventato un pugile, tanto da presentarsi alla palestra per assistere ad un suo incontro.

Qui, la Rubio e la sarta metteranno in grave difficoltà il Seler.

Una Vita anticipazioni al 7 febbraio: Samuel chiede l'aiuto di Celia

Gli spoiler di Una Vita in onda prossima settimana (2-7 febbraio) sul canale del Biscione, rivelano che Martinez cercherà di respingere il sentimento che prova per l'Alvarado. A tal proposito, Samuel chiederà a Celia di aiutarlo a riconquistare il cuore di sua cugina.

Intanto, Liberto distratto dalla consorte, verrà messo Ko dal suo avversario. Di conseguenza, il Seler deciderà di appendere i guanti al chiodo, visto che hanno rischiato di mandare a monte il suo matrimonio con Rosina. Allo stesso tempo, ferveranno i preparativi di nozze per Lolita e Antonito. A tal proposito, Donna Susana avrà l'incarico di confezionare l'abito nuziale per la Casado. Carmen e Casilda, invece, si prepareranno a cucire i loro abiti per partecipare al lieto evento.

Una Vita: Lolita furiosa con Donna Susana

In seguito, il Palacios e la sua promessa sposa annunceranno che tra quattro giorni diventeranno finalmente marito e moglie per la gioia di tutti i famigliari. Samuel, invece, organizzerà un piano per riconquistare Lucia, se quest'ultima non avesse altro che occhi per Telmo. Intanto, Lolita litigherà con Donna Susana per il modello dell'abito nuziale. Inoltre, la Casado non sarà d'accordo con Flora e Inigo sul menù da somministrare agli ospiti durante il banchetto. Di conseguenza, la giovane chiederà la complicità di tutte le serve di Acacias 38.

Telmo e Lucia hanno un acceso scontro

A casa Alvarez Hermoso, Celia confesserà all'Alvarado e Trini di aspettare un bambino. In questo frangente, la donna chiederà alle due amiche la massiva discrezione su questa faccenda, almeno finché Felipe non sarà tornato dal suo viaggio d'affari. Lolita, invece, farà pace con Ramon e la Crespo per l'organizzazione delle nozze, tanto da chiedere a Servante di farle da padrino. In canonica, Telmo e Lucia avranno un acceso scontro. In questo frangente, Martinez dirà alla figlia dei Marchesi di Valmez di non voler lasciare il sacerdozio. Una decisione, che lascerà spiazzata la povera ragazza, che chiederà alla cugina di invitare Samuel a cena.