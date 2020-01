Il Paradiso delle Signore 4, la soap pomeridiana di Rai 1, si avvicina alla fine di un'altra emozionante settimana. Nella puntata di venerdì 31 gennaio, Lorena tenterà di fare colpo su Marcello, mentre Riccardo e Ludovica andranno ad assistere alle riprese del fotoromanzo. Rocco si preparerà per entrare in scena e tutti saranno colpiti di vederlo in una nuova veste.

A casa Cattaneo, invece, Silvia riceverà la notizia che Federico verrà dimesso e questo la metterà in ansia, mentre Roberta sarà sempre più convinta di voler stare con il suo fidanzato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 31 gennaio: Roberta vorrà tornare con Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì 31 gennaio raccontano che la situazione a casa Cattaneo sarà tutt'altro che serena.

Il dottor Faraone comunicherà a Silvia che presto Federico sarà dimesso, ma la donna, di fronte alle vicine dimissioni di suo figlio, sarà molto preoccupata e ansiosa. Nel frattempo Roberta ripenserà alla sua storia d'amore finita per volere di Federico e si convincerà che vorrà stare insieme a lui: la ragazza sarà pronta ad affrontare qualsiasi cosa pur di ritornare a stare accanto al giovane Cattaneo che, per il momento, sembrerà irremovibile.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata del 31 gennaio: Rocco stupisce tutti

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 31 gennaio rivela che, nella puntata di venerdì, al grande magazzino cominceranno le riprese del fotoromanzo. In questa occasione, Lorena tenterà di colpire l'attenzione di Marcello Barbieri. Inoltre, Armando informerà Agnese della novità su suo figlio: Rocco avrà il ruolo di attore coprotagonista nel fotoromanzo del Paradiso.

Il nipote della signora Amato verrà preparato per entrare nel suo ruolo di attore. Il giovane siciliano stupirà tutti con il suo nuovo look, ma in particolare sorprenderà positivamente una persona.

Ad assistere alle riprese del fotoromanzo, ci saranno anche Riccardo Guarnieri e la sua fidanzata Ludovica. Quest'ultima sarà inconsapevole del fatto che Angela potrebbe essere la nuova Venere e, quando la vedrà lavorare in prova al grande magazzino in cui il suo fidanzato è socio, non riuscirà a trattenersi.

La giovane Brancia si lascerà andare ad una scenata di gelosia nei confronti del giovane Guarnieri. Tra di loro il rapporto sembra aver raggiunto un certo equilibrio e, dopo la partenza di Nicoletta, Riccardo ha trovato nella Brancia un modo per ricominciare, sebbene non abbia mai detto di amarla.

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 15:40 su Rai 1 ed ogni epispdio è un appuntamento irrinunciabile per più di un milione di telespettatori.