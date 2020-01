Sabato 18 gennaio su Canale 5 è stata trasmessa la seconda puntata di C'è Posta per te. Questa volta Maria De Filippi per esaudire il desiderio di una ragazza ha portato sul piccolo schermo l'attore turco Can Yaman. Quest'ultimo è reduce da un grande successo avuto la scorsa estate con la soap Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Ma veniamo al dunque, llaria ha voluto ringraziare la mamma e la sorella per tutti i sacrifici che hanno fatto per aiutarla. La giovane prima è stata vittima di un incidente stradale, poi ha iniziato una lunga battaglia contro un cancro.

A finire nel mirino del web è stata la mancata reazione di Rita e Veronica dopo l'entrata in studio da parte dell'attore.

Can Yaman a C'è Posta per Te: le protagoniste della storia impassibili

Dal punto di vista emozionale la lettera della protagonista della prima storia ha colpito l'animo di molti telespettatori. Sui social network molte persone hanno inviato dei messaggi di sostegno ad Ilaria. Purtroppo, però, il comportamento mostrato da Rita e Veronica è stato oggetto di numerose critiche.

Un utente sotto una delle pagine ufficiali del programma condotto da Maria De Filippi ha scritto: "Due settimane che fanno sorprese con attori conosciuti e amatissimi e due settimane che le persone che ricevono sorpresa rimangono indifferenti.

Ma sicuri che fossero i loro attori preferiti?"; un altro telespettatore su Twitter ha commentato in modo molto simile al precedente commento: "Ma sicuro che alla madre e alla sorella piacesse Can?"

Can Yaman oltre ad arrivare negli studi Mediaset per essere il protagonista della sorpresa, ha portato dei vestiti al piccolo Mattia, il figlio di Ilaria che è costretta a crescere senza l'aiuto di un padre biologico.

Poi, ha regalato una collana alla signora Rita e delle valigette ad entrambe le donne: "Un regalo per alleggerire la vostra sofferenza".

Maria De Filippi conquista la prima serata

Dopo il grande successo della prima puntata, Maria De Filippi ha siglato un altro record di ascolti nella serata di sabato 15 gennaio. C'è Posta per Te ha tenuto incollati al piccolo schermo oltre 5.914.000 telespettatori con un share del 30,9%.

Alberto Angela con la terza puntata di Meraviglie si è dovuto accontentare solamente del secondo gradino del podio con uno share del 17,7% e 3.829.000 italiani.

Ancora una volta Queen Mary ha saputo conquistare il pubblico del piccolo schermo e sbaragliare la concorrenza in una sola mossa. Ricordiamo, che nel corso della puntata Maria De Filippi ha portato nel suo programma anche la collega Mara Venier per fare una sorpresa ad una famiglia che lo scorso anno è stata colpita da un grave lutto.