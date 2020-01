Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la TV Soap scritta da Aurora Guerra che tiene incollati quasi tre milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 2 al 7 febbraio 2020 su Canale 5 rivelano che Elsa Laguna e Isaac decideranno di partire per il viaggio di nozze. Maria Castaneda, invece, noterà alcuni miglioramenti alle gambe grazie all'aiuto di Dori. Infine, Prudencio e Lola faranno finalmente la pace.

Il Segreto, puntate 2-7 febbraio: Elsa regala 5 mila pesetas a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto, focalizzate sulle nuove puntate in onda da domenica 2 a venerdì 7 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Elsa, insieme ad Isaac, deciderà di regalare 5 mila pesetas a Puente Viejo, dopo aver ricevuto i soldi da Alvaro. Intanto, Brunilda continuerà a vedere Onesimo ma stavolta lo dirà al fratellastro Paco mentre ci sarà viva preoccupazione per l'imminente sommersione del paesello, tanto che Francisca deciderà di metterci lo zampino per sbloccare la soluzione.

Ma Raimundo dimostrerà di non essere d'accordo con la sua consorte. Severo e Carmelo, invece, avranno un confronto diretto con Garcia Morales per capire il motivo che lo spinge a distruggere la cittadina iberica. Alla fine, il Santacruz e Leal sospetteranno che il sottosegretario sia spinto da motivi personali.

Il Segreto anticipazioni al 7 febbraio: Maria indaga su Dori

Le trame de Il Segreto in onda fino al 7 febbraio 2020 sul canale del Biscione rivelano che Prudencio coinvolgerà Matias e Marcela nel suo piano per aiutare Lola a sfuggire dai ricatti della Montenegro.

La Laguna e il Guerrero, nel frattempo, partiranno per il sospirato viaggio di nozze. I due giovani, infatti, riveleranno di voler sistemare alcune faccende legali prima di far ritorno a Puente Viejo. A La Habana, Maria convincerà Irene ad aiutarla a fare delle indagini su Dori, dopo aver assistito alla sua grave crisi nervosa. Inoltre, la Castaneda pregherà la Vilches di continuare con le sue dolorosissime cure.

La Castaneda comincia a muovere gli arti, Prudencio e Lola fanno pace

Allo stesso tempo, Onesimo dimostrerà di essere molto felice accanto a Brunilda, mentre l'Ortega cambierà idea, tanto da rinunciare a liberare la Mendana dalla stretta di Francisca. Carmelo e Severo, invece, organizzeranno un comitato per contrastare l'idea sovversiva di Garcia Morales. A La Habana, Maria pregherà Dori di non interrompere i trattamenti di agopuntura, in quanto vuole tornare a camminare, nonostante la sofferenza che ne deriva. Consuelo, intanto, accuserà la mancanza di Elsa e Isaac, tanto che Marcela cercherà di starle vicino come una figlia.

La Castaneda, invece, noterà che gli arti inferiori cominciano debolmente a muoversi, tanto da indispettire Fernando. Il Mesia, infatti, vorrebbe che l'infermiera limitasse le sue sedute, in quanto vuole che l'ex moglie non si allontani più da lui. Infine, Prudencio e Lola faranno finalmente pace, tanto che la Montenegro dovrà studiare un nuovo mezzo per ostacolare la loro unione.