Gli spoiler della nuova puntata, trasmessa il 27 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Prudencio Ortega perdonerà Lola Mendana dopo aver scoperto il suo terribile passato. Dori Vilches, invece, inizierà ad avere delle allucinazioni, che faranno preoccupare moltissimo Maria Castaneda.

Il Segreto, puntata 27 gennaio: Prudencio fa pace con Lola

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alla nuova puntata che sarà trasmessa lunedì 27 gennaio 2020 su Canale 5, annunciano importanti novità.

Scendendo nel dettaglio, tutti gli occhi saranno puntati su Lola e Prudencio, una delle coppie più amata dai telespettatori. Il fratello di Saul, infatti, scoprirà che la fidanzata non gli ha mentito, tanto da essere pentito per averla trattata in malo modo. In particolare, l'Ortega scoprirà che la Mendana si è macchina dell'omicidio del padre, solamente per proteggere la sorella Ana, dalle ripetute violenze da parte del genitore. Per questo motivo, il ragazzo capirà che Francisca aveva usato questo terribile segreto per ricattarla e manipolarla a suo piacimento.

Prudencio, a questo punto, sarà vinto dai sensi di colpa, tanto da chiedere un confronto con Lola dopo aver parlato con Don Berengario. Alla fine, i due giovani faranno finalmente la pace.

Il Segreto, anticipazioni: Francisca contro la decisione di Garcia Morales

La trama de Il Segreto in onda domani 27 gennaio, rivela che a Puente Viejo scoppierà una rivolta contro la scelta di Garcia Morales di inaugurare la diga, che inonderà il borgo iberico.

Una decisione, che farà arrabbiare moltissimo Francisca (Maria Bouzas), intenzionata a non abbandonare per nessuno motivo le sue proprietà. Peccato, che il sottosegretario sembri insensibile di fronte alle richieste dei cittadini.

Per questo motivo, la Montenegro deciderà di allearsi con il sindaco per fermare la grande tragedia. Inoltre, la matrona si farà accompagnare da Mauricio (Mario Zorrilla) a La Puebla con l'intenzione di fermare l'inaugurazione e in questo modo la distruzione del paesello.

Maria insospettita dallo strano comportamento di Dori

A La Habana, invece, tutti gli occhi saranno puntati su Dori, l'infermiera chiamata da Fernando (Carlos Serrano) per aiutare Maria (Loreto Mauleon) nella sua difficile riabilitazione.

Nel dettaglio, la Vilches comincerà a comportarsi in modo strano, tanto da scatenare i sospetti della Castaneda. La donna, infatti, avrà delle allucinazioni, tanto da chiamare a gran voce i nomi di alcuni bambini, coinvolti in un drammatico incendio divampato in un istituto sanitario nel quale aveva svolto la sua mansione di infermiera.