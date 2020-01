Martedì 28 gennaio, dalle ore 21:00 su Rete 4, andrà in onda una nuova puntata di Fuori dal Coro. Il programma, condotto dal giornalista Mario Giordano è abbastanza recente: la prima puntata è infatti andata in onda il 22 settembre del 2018 ed era una striscia quotidiana in onda nel preserale. In questa collocazione il programma è andato in onda per 155 puntate ed ottenne buoni ascolti tanto da spingere la rete a promuovere lo show in prima serata. Nella nuova collocazione andò in onda per sole tre puntate nel luglio del 2019, per poi essere confermato a partire dalla nuova stagione televisiva iniziata a settembre dello scorso anno.

Tra gli ospiti della prossima puntata sono attesi Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Fuori dal coro, si parlerà della situazione politica con Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Al centro della puntata vi sarà ovviamente la politica; in particolare si commenteranno i risultati delle elezioni regionali svoltesi domenica 26 gennaio in Calabria e in Emilia-Romagna. Mario Giordano incontrerà due leader politici, entrambi dell'opposizione: l'ex ministro degli Interni e segretario della Lega Matteo Salvini e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Per il primo le urne non sono state tanto benevole, in quanto non è riuscito a vincere in Emilia-Romagna (cosa che si auspicava in modo da avere un'arma in più per richiedere le dimissioni del governo) e in Calabria è risultato essere il terzo partito (dietro a PD e a Forza Italia). In tutti e due i casi la Lega ha perso parecchi voti rispetto alle elezioni Europee, specie in Calabria dove è passato dal 22% al 12%.

La Meloni, invece, conferma il trend positivo del suo partito: in Emilia, per esempio, ha guadagnato circa 80 mila voti, passando dal 4% all'8%. Presenti in studio anche Vittorio Feltri, con il quale si parlerà della tenuta del governo. Tra i temi vi sarà anche la debacle del Movimento 5 Stelle: per parlarne vi saranno ospiti Maurizio Belpietro, Gianluigi Paragone, Paolo Del Debbio, Vittorio Sgarbi e Antonio Di Pietro.

Tra i temi anche il caso Bibbiano

Ma nella diretta condotta da Mario Giordano si tornerà a parlare anche del caso di Bibbiano. In studio, per farlo, ci sarà Irene Pivetti e verrà trasmessa una dichiarazione inedita di Federica Anghinolfi: la donna è l'ex dirigente dei servizi sociali della Val D'Enza e secondo la Procura sarebbe proprio colei che avrebbe ideato quello che è un presunto sistema di affidi illeciti. Sul caso Bibbiano si è parlato molto anche nei mesi scorsi in particolare per quanto riguarda il legame (e il distacco) che dovrebbe esserci tra mondo della politica e quello della magistratura; lo stesso leader della Lega Salvini ha scelto di chiudere la campagna elettorale in Emilia proprio tenendo un comizio a Bibbiano.

Sulla stessa scia anche le Sardine, che a Bibbiano hanno svolto uno dei loro ultimi eventi prima delle elezioni. Alle urne il risultato è stato chiaro: a Bibbiano ha stravinto il candidato della sinistra Bonaccini con il 56,7% delle preferenze. La candidata del centrodestra si è invece fermata al 37,4%.