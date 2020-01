La telenovela iberica Il Segreto, si arricchisce sempre di misteri e colpi di scena. Nelle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, i momenti di tensione saranno alle stelle per Prudencio Ortega (Josè Milan). A scombussolare il fratello di Saul a causa di Francisca Montenegro (Maria Bouzas), sarà Pablo Armero (Oskar Redondo). Quest’ultimo non si limiterà soltanto a minacciare il cognato di Julieta Uriarte, costringendolo a sottostare ai suoi ordini. Scendendo nel dettaglio, Lola Mendana (Lucia Margo) e Prudencio faranno fatica a nascondere il loro disagio e la paura, quando si renderanno conto di essere spiati dagli uomini del potente usuraio.

Francisca smette di proteggere Prudencio, Armero ricatta il fratello di Saul

Negli episodi in onda in Italia il mese prossimo, Prudencio farà i conti con un uomo che gli ha già dato del filo da torcere. A turbare il minore degli Ortega sarà il pericoloso Pablo Armero, che si presenterà nella bottega del giovane dopo aver parlato con Francisca. Nello specifico l’usuraio ricomparirà nella vita del fratello di Saul, non appena la Montenegro gli dirà che il suo ex pupillo non è più protetto da lei. Le anticipazioni dicono che tutto comincerà nell’istante in cui la darklady inviterà il nemico di Prudencio, a presentarsi alla sua villa.

Il malvivente per la precisione verrà a conoscenza che il cognato di Julieta ha litigato con la moglie di Raimundo, per aver intrapreso una relazione con Lola. A questo punto Armero non ci penserà due volte a mettere piede nel negozio di Prudencio, e gli dirà che se vorrà continuare a portare avanti la sua attività dovrà eseguire ogni suo ordine. Il crudele usuraio oltre a pretendere di ricevere dal fratello di Saul ben 1000 pesetas, vorrà essere certo che gli interessi dei prestiti che gli darà siano pari a quelli che consegna ai suoi clienti.

Il minore degli Ortega e Lola preoccupati a causa dell’usuraio Pablo

Per finire Pablo farà presente al minore degli Ortega che se non rispetterà le sue condizioni, a pagarne le conseguenze sarà lui o coloro che gli stanno accanto. Per via della sua immensa indecisione, il cognato della Uriarte sceglierà di non mettere al corrente Lola di quanto accaduto tra lui e Armero.

Prudencio però troverà il coraggio di confidarsi con Matias, che lo inviterà a svelare alla fidanzata i ricatti dello strozzino. Dopo un’iniziale titubanza, la Mendana verrà a conoscenza dei grossi rischi che corre il suo datore di lavoro, ma nonostante ciò gli consiglierà di non piegarsi alla volontà del criminale promettendogli che potrà contare sul suo aiuto. Successivamente la situazione si complicherà, quando il minore degli Ortega pur non sapendo ancora quale decisione prendere, continuerà a portare avanti i preparativi delle nozze con la sua nuova fiamma. In realtà i due promessi sposi non riusciranno a stare tranquilli, poiché nel capitolo numero 2.143 si accorgeranno di poter correre un grave pericolo. La Mendana e l’ex pupillo di Francisca avranno il timore che potrebbe succedergli qualcosa di brutto, quando vedranno i servi di Armero nei dintorni della loro casa.