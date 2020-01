A Un posto al sole nei prossimi episodi Franco Boschi si renderà protagonista di uno spiacevole evento. Le trame inerenti le puntate in onda dal 6 al 10 gennaio, rivelano che l'uomo aggredirà verbalmente la maestra Gagliardi. Intanto, Serena comincerà a sospettare qualcosa circa il rapporto del marito con Viviana e ad un certo punto avrà un aspro confronto con lui e ciò aprirà una crisi profonda nel loro matrimonio. Infine, Raffaele preoccupato per i suoi amici cercherà di far riappacificare Renato ed Otello mentre Niko incontrerà Beatrice.

Un posto al sole, Serena e Filippo in crisi

Le trame Un posto al sole dal 6 al 10 gennaio, rivelano che Serena inizierà ad avere molti sospetti sul conto del marito a causa del suo strano comportamento. La donna nel tentativo di vederci chiaro, farà delle indagini, in modo da scoprire se tra lui e Viviana sia successo qualcosa. Nel frattempo, Carla e Mia sembreranno essere sul punto di costruire uno splendido rapporto mentre Vittorio vorrebbe che Alex tornasse a lavorare al Vulcano per poterla vedere più spesso e stare più tempo in sua compagnia.

Più tardi, Raffaele cercherà di far tornare il sereno tra Otello e Renato. Serena pur di capire la vera natura del rapporto tra Filippo e Viviana, lo costringerà ad un aspro conforto. Nel frattempo, Silvia e Arianna chiederanno a Patrizio di tornare a lavorare al Vulcano, ma lui vorrebbe uno stipendio più elevato rispetto a quello che percepiva prima ed intanto anche un'altra persona farà di tutto affinché la trattativa non vada in porto. Più tardi, i tentati di Raffaele e Ornella di far riappacificare Renato ed Otello risulteranno tutti vani ed inoltre l'ex vigile urbano prenderà una decisione che potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione.

Franco aggredisce verbalmente la maestra Gagliardi

La tensione tra Serena e Filippo crescerà sempre di più e ciò spingerà lei a prendere una decisione importante che probabilmente metterà il Sartori con le spalle al muro.

Intanto, l'intervento di Vittorio complicherà ulteriormente la trattativa per la riassunzione di Patrizio al Vulcano mentre Giulia sembrerà sempre più presa dall'amicizia virtuale con Marcello, il quale le darà corda. Più tardi, Franco si renderà conto che Bianca vive veramente male il rapporto con la maestra Maria Grazia Gagliardi e sarà in ansia per la figlioletta. Nel frattempo, la crisi matrimoniale tra Serena e Filippo si acuirà sempre più e lei non sembrerà disposta a lasciare spiragli al consorte, ma a farne le spese potrebbe essere la piccola Irene. Poco dopo, Marina e Roberto si ritroveranno ad affrontare un'improvvisa emergenza ai Cantieri e la Giordano andrà in crisi, in quanto si renderà conto di quanto sia rischioso che una società non trasparente acquisisca le quote dei Cantieri ed intanto, riceverà anche una proposta inaspettata.

Nel frattempo, Angela, non appena saprà che Franco ha aggredito verbalmente la maestra Gagliardi, si preoccuperà molto e cercherà di convincerlo a chiedere scusa all'insegnante. Più tardi, Niko incontrerà Beatrice e le chiederà come le vanno le cose sul lavoro e con Aldo.