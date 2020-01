Attimi di vera paura per una storica protagonista dello sceneggiato spagnolo Il Segreto, nei prossimi episodi italiani. Colei che non riuscirà a trattenere le lacrime sarà Maria Castaneda (Loreto Mauleon), a causa del malvagio Fernando Mesia (Carlos Serrano). La sorella di Matias dopo aver recuperato miracolosamente l’uso delle sue gambe, si recherà nel collegio in cui ha iscritto per un lungo periodo Esperanza (Gala Bichir) e Beltran (Erik Molina), per farli tornare a vivere a La Casona su richiesta di Francisca Montenegro (Maria Bouzas).

Sfortunatamente la figlia di Emilia e Alfonso non riuscirà nel suo intento, poiché i bambini finiranno nelle mani del suo ex marito ancora ossessionato da lei.

La scomparsa di Fernando, lo sceriffo Meliton viene ucciso

Il crudele Fernando nelle puntate in onda in Italia tra qualche mese, dopo aver ucciso la scomoda infermiera Dori Vilches, e aver tenuto in ostaggio Raimundo ed Irene per tendere una trappola ai suoi nemici, mostrerà il suo vero volto. Il Mesia per iniziare porterà Maria in un monastero abbandonato, e per continuare a tenerla legata a sé le chiederà di lasciare Puente Viejo insieme.

La sorella di Matias dopo aver fatto presente al suo ex marito di non essere disposta a fuggire con lui azionerà il denotatore di un ordigno esplosivo piazzato proprio dal suo aguzzino. Quando la vecchia struttura salterà completamente in aria, il Mesia verrà considerato morto dalle autorità poiché del suo corpo non ci sarà nessuna traccia. In seguito, i telespettatori avranno modo di capire che gli inquirenti si sono sbagliati, visto che il figlio del defunto Olmo porrà fine all'esistenza di Meliton, quando lo sceriffo farà delle indagini per il bene degli abitanti.

Maria preoccupata per Beltran ed Esperanza, Matias e Marcela rapiti

Fernando rischierà di essere smascherato, perché accanto al cadavere del Melquiades in una roccia sarà incisa con del sangue l’iniziale del suo nome. La situazione si complicherà ancora di più, quando la Castaneda dopo essere riuscita di nuovo a camminare, accetterà su consiglio della sua madrina Francisca di far tornare Esperanza e Beltran alla villa.

Maria purtroppo non potrà ricongiungersi con i bambini quando giungerà a destinazione per colpa del Mesia, che ancora desideroso di vendetta coglierà l’occasione al volo per portare via dal collegio in cui si trovavano il nipote e la figlia della sua ex moglie. A questo punto la sorella di Matias sprofonderà nel vortice totale della disperazione, mentre Fernando continuerà a scagliarsi contro i Castaneda. Intanto Maria pur essendo abbastanza preoccupata, rassicurerà Raimundo quando temerà il peggio per i nipoti, dicendogli che il figlio del defunto Olmo non farà del male ai bambini. In seguito, il Mesia rapirà Marcela e il marito con un tranello, e li terrà prigionieri nel bosco, ma subito dopo farà i conti con Paco Del Molino.

L’anziano uomo purtroppo passerà a miglior vita nel tentativo di proteggere a tutti i costi la nipote Camelia, e sarà quindi una nuova vittima di Fernando che lo ucciderà senza pensarci due volte. Il mugnaio prima di chiudere per l’ultima volta gli occhi, chiederà perdono alla figlia per non essersi comportato sempre bene con lei. Per finire quando i Castaneda non correranno più alcun pericolo, la Montenegro sottolineerà alla sua figlioccia che non avrà più nessuna pietà per il Mesia, nonostante il marito la inviterà a non mettersi nei guai.