Nuovi ed emozionati episodi de Il Segreto attendono i fan da domenica 26 a venerdì 31 gennaio. Su Canale 5, a partire dalle 16.30 circa, i telespettatori scopriranno il segreto di Lola che, stando alle anticipazioni, in passato si è macchiata del delitto del padre. A venire a capo di tutto sarà Prudencio, il quale avrà messo al suo posto tutti gli indizi. Mentre tra i due sembrerà tornare il sereno, gli abitanti di Puente Viejo saranno terrorizzati dalle parole di Garcia Morales in merito alla costruzione della nuova diga che potrebbe portare alla distruzione del paese, Morales che sembra mosso da un rancore personale.

Intanto Elsa accetterà di incontrare Alvaro, quest'ultimo le restituirà parte della somma sottratta con l'inganno.

Prudencio scopre il segreto di Lola

Le puntate de Il segreto in onda nel corso della prossima settimana, porteranno nuovi sviluppi nel rapporto tra Lola e Prudencio. Quest'ultimo, dopo le insinuazioni di donna Francisca sul conto della Mendana, cercherà di scoprire qualcosa in più sul suo passato e riuscirà a rintracciare la sorella Ana. La giovane non tradirà la sorella, anche se le sue parole permetteranno a Prudencio di intuire cosa sia successo nel passato della sua amata.

Prudencio riuscirà a mettere tutti i tasselli al suo posto e scoprirà tutta la verità in un drammatico confronto con la Mendana.

Lola confessa di aver ucciso il padre

Messa alle strette dall'Ortega, Lola non potrà far altro che confessare al suo amato di aver ucciso il padre. Da quanto si apprende, l'omicidio avvenne per proteggere la sorella Ana dagli abusi del genitore. Dopo la confessione, tra Prudencio e Lola ci sarà un riavvicinamento.

Esther e don Berengario invece, cominceranno ad essesre oggetto dei pettegolezzi di Dolores che farà pericolose insinuazioni sul rapporto tra i due, all'oscuro che la giovane ragazza è in realtà la figlia del sacerdote.

Alvaro chiede perdono a Elsa

Per gli abitanti di Puente Viejo continueranno le preoccupazioni a causa dell'imminente inaugurazione della nuova diga che, come noto, potrebbe comportare la distruzione dell'intero paese.

Francisca, Raimundo, Severo e Carmelo faranno fronte comune per tentare di salvare Puente Viejo, ma il sottosegretario Garcia Morales sembrerà determinato a portare avanti il suo piano. Il sindaco e l'amico Severo cominceranno a sospettare che il politico possa essere mosso da un rancore personale verso gli abitanti, anche se non riusciranno a capirne il motivo. Elsa nel frattempo, nonostante il parere contrario di Isaac, avrà accettato di incontrare Alvaro. L'uomo chiederà perdono alla Laguna per il male che le ha fatto e le restituirà parte dell'eredità sottratta con l'inganno.