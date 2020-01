Rosa Perrotta, l’ex volto di Uomini e Donne ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha deciso di rimandare, a data da destinarsi, le nozze con il suo compagno Pietro Tartaglione. A dare la notizia è stata la stessa Perrotta, quando insieme al suo compagno, in occasione della festa per i 40 anni dell’amico Antonello Lauretti (che si è svolta a Roma), ha rilasciato un’intervista esclusiva al sito Gossip.it.

La coppia sogna che sia il figlio a portare le fedi nuziali

Tra Rosa e Pietro non vi sarebbe aria di crisi, al contrario.

I due giovani, apparsi belli, sorridenti e super innamorati, hanno svelato di aver deciso di rinviare le loro nozze perché entrambi hanno un sogno nel cassetto. La coppia in questo periodo è in fermento per i preparativi del battesimo del piccolo Domenico, detto “Dodo” (nato a luglio 2019) che si terrà nei prossimi mesi. Rosa e Pietro non vedono l’ora di poter pronunciare quel fatidico “Si, lo voglio”, ma desiderano farlo solo quando il bambino sarà un po’ più grande e sarà pronto a portare le fedi all’altare.

Pietro Tartaglione ha infatti dichiarato che non appena Dodo verrà battezzato inizieranno a pensare anche al matrimonio, fissando anche una data certa. "Una cosa alla volta”, ha voluto infatti sottolineare Rosa Perrotta.

La proposta di matrimonio avvenne in diretta tv

L’ex tronista aveva ricevuto la proposta di matrimonio da Pietro non appena era rientrata dall’esperienza dell’Isola dei Famosi in Honduras, nel 2018.

La ragazza infatti, che era seduta su un “trono” proprio come a “Uomini e donne”, ricevette la proposta di matrimonio in diretta tv proprio durante la finale de L'Isola dei Famosi. Una scena che commosse tutti: Rosa che infatti era giunta come concorrente del reality alla semifinale, una volta arrivata in studio, fu fatta accomodare su questa bellissima poltrona a forma di trono. Così rivide per la prima volta, dopo diversi giorni, il suo fidanzato, che l’aspettava a braccia aperte e con un bellissimo anello.

Pietro, inginocchiandosi, la chiese in moglie. La Perrotta, frastornata e felice, subito accettò con gioia la richiesta di Tartaglione.

Genitori dallo scorso luglio

In questa coppia, giovane e molto innamorata, è stato coronato un altro sogno: Rosa e Pietro, infatti, a luglio scorso sono anche diventati genitori. Il loro bellissimo bambino si chiama Domenico. Ad annunciare la gravidanza fu la stessa Perrotta: l'ex tronista, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio, fu invitata nel salotto domenicale di Barbara d'Urso per smentire le notizie che circolavano di una ipotetica crisi con il suo compagno Pietro.

A qualche giorno di distanza dalla messa in onda del programma, la Perrotta, inoltre decise di condividere la notizia con tutti i suoi fan pubblicando sul suo profilo Instagram una dolcissima foto con il compagno, accompagnata da queste parole: "Io l’ho sempre saputo. L’ho sempre saputo che sarebbe stato il padre dei miei figli".