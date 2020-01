Un posto al sole nei prossimi episodi vivrà diversi colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 20 al 24 gennaio, rivelano che Giulia si preoccuperà molto per Marcello che all'improvviso non darà più segni di vita. Intanto, Marina scoprirà la verità su Fabrizio mentre Angela inizierà a capire quale sia la causa dei problemi scolastici di sua figlia Bianca. Infine, Otello riuscirà a trovare un compromesso per vivere senza problemi la storia a distanza con sua moglie mentre Filippo sarà in ansia per il ritorno di Serena e la piccola Irene.

Upas, Giulia teme per la sorte di Marcello

Le anticipazioni Upas dal 20 al 24 gennaio rivelano che Marina andrà in crisi poco dopo lo scontro tra Fabrizio e suo zio Sebastiano e ciò avrà inevitabilmente delle ripercussioni sul piano lavorativo. Intanto, Roberto non potrà fare a meno di preoccuparsi e cercherà di capire cosa stia accadendo. Poco dopo, Giulia temerà di aver offeso Marcello offrendogli del denaro e si confiderà con la sua amica Ornella. Nel frattempo, Otello andrà a vivere lontano da palazzo Palladini mentre Silvia e Rossella esasperate dalla situazione, cercheranno un modo per risolvere la crisi tra l'uomo e Teresa.

Più tardi, Fabrizio sarà determinato a dimostrare a Marina tutto l'amore che sente per lei e prenderà una decisione inaspettata. Nel frattempo, Angela vorrebbe affiancare a Bianca un'insegnante privato per aiutarla a risolvere i suoi problemi scolastici, ma ciò sarà motivo di scontro con Franco che la pensa in maniera completamente opposta. Intanto, Marcello non si farà più sentire per diverso tempo e Giulia temerà che gli sia accaduto qualcosa di brutto. Poco dopo, Otello farà finalmente pace con Renato e riuscirà anche a risolvere i suoi problemi con Teresa.

Marina scopre la verità su Fabrizio

Arianna riceverà una telefonata inaspettata ed inizierà a sentire sempre più la distanza con Andrea che non è più solo fisica, ma anche morale. Al pari di Arianna, anche Giulia sarà sempre più coinvolta nel suo rapporto con Marcello.

Nel frattempo, Bianca e Marina vivranno dei momenti difficili, in particolar modo la Giordano che scoprirà la verità su Fabrizio. Come reagirà la donna di fronte a tale novità? I problemi scolastici di Bianca non accenneranno a terminare, ma Angela inizierà a capire quale sia la causa mentre Giulia sembrerà essere in procinto di commettere un grave errore. Intanto, Filippo inizierà a sentire sempre più la nostalgia della sua famiglia. Poco dopo, al Vulcano, Samuel noterà che Arianna è molto triste e cercherà un modo per farla tornare a sorridere.

Filippo in ansia per il ritorno di Serena ed Irene

Serena ed Irene stanno per tornare a Napoli dopo il loro breve soggiorno a Berlino e Filippo vive con ansia il loro ritorno. La Cirillo, però, durante il viaggio farà un incontro del tutto inaspettato.

Intanto, Angela avrà un nuovo colloquio con la maestra Gagliardi, a seguito del quale si ritroverà a dover prendere una decisione molto difficile. Arianna starà molto male per la lontananza con Andrea mentre Patrizio inizierà ad avere non pochi problemi con Samuel. I due faranno molta fatica a trovare un compromesso e la situazione si complicherà sempre di più.