Le trame di Una vita, in programma dal 20 al 24 gennaio su Canale 5 annunciano importanti colpi di scena. Nel dettaglio, Samuel Alday chiederà la mano di Lucia Alvarado, mentre Lolita Casado scoprirà che per spezzare il sortilegio, Ceferino deve baciare una vedova. La serva, a questo punto, chiederà all'amica Casilda Escolano di aiutarla a liberarsi di lui.

Una Vita, puntate 20-24 gennaio: Samuel chiede la mano di Lucia

Le anticipazioni di Una Vita, focalizzate sulle puntate in onda da domenica 19 a venerdì 24 gennaio 2020, rivelano che Servante scoprirà che Cuba è stata distrutta da un terribile uragano, mentre Samuel proporrà a Lucia di diventare sua moglie per la seconda volta.

Peccato, che l'Alvarado prenda ancora del tempo per riflettere sulla faccenda. Il fratello di Diego, a questo punto, fingerà di credere alla versione della ragazza, sebbene abbia capito che nutre un sentimento per Telmo. Inigo e Leonor, nel frattempo, decideranno di trascorrere un weekend d'amore lontano da Acacias 38.

Una Vita: Casilda interrompe un appuntamento tra Lolita e Ceferino

Nelle puntate di Una Vita, in onda prossima settimana (20-24 gennaio) sul canale del Biscione, vedremo Jordi Barò approfittare della partenza della figlia di Rosina e del Barbosa per tentare di sedurre Flora.

Zio Gennaro, invece, riferirà a Lolita che per spezzare il sortilegio, Ceferino deve baciare una vedova. Per questo motivo, la Casado e Trini convinceranno Casilda a prestarsi al gioco. Intanto, Celia sospetterà che Lucia abbia un altro interesse sentimentale, mentre Lolita inviterà Ceferino al cinema per un incontro romantico. Fortunatamente l'Escolano si unirà alla coppia. Dall'altro canto, Antonito sarà molto preoccupato per la situazione, venutasi a creare tra la fidanzata ed il ragazzo di Cabrahigo. Intanto, Trini e Ramon continueranno a tramare alle spalle di quest'ultimo. L'Alvarado, invece, trascorrerà moltissimo tempo accanto a Martinez, in quanto certa che non le abbia usato violenza.

Una Vita: l'Alday affronta Telmo

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui, in quanto gli spoiler di Una Vita in onda fino al 24 gennaio, rivelano che Samuel sarà sempre più pressato da Jimeno, il quale vorrà la restituzione dei soldi che gli ha prestato.

Di conseguenza, l'Alday cercherà di affrettare il giorno delle nozze con la cugina di Celia, sebbene invano. Allo stesso tempo, Ursula non potrà fare a meno di notare la complicità sorta tra Lucia e il sacerdote di Acacias 38. La Dicenta, a questo punto, suggerirà a quest'ultimo di stare attento alle malelingue che circolano all'interno del quartiere. A tal proposito, il fratello di Diego affronterà a muso duro Telmo, dove l'accuserà di avere un interesse peccaminoso nei confronti della sua promessa sposa. Infine, Jordi regalerà a Liberto e Inigo due biglietti per assistere ad un incontro di boxe notturno, in quanto ha intenzione di restare da solo con Flora a La Deliciosa. Peccato, che il piano di Barò venga mandato a monte da un imprevisto, quale? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni, tranne il sabato, sulle reti Mediaset.