Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera Il Segreto, che andrà in onda anche nella settimana che va dal 2 al 7 febbraio con dei nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che la situazione a Puente Viejo continuerà ad essere molto complicata e donna Francisca non accetterà il fatto che il piccolo paesino spagnolo al più presto sarà sommerso dalle acque.

Gli spoiler delle puntate de Il Segreto al 7 febbraio: Severo e Carmelo contro Garcia

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Segreto che andranno in onda fino al 7 febbraio su Canale 5 rivelano che Elsa, dopo aver preso i soldi che le sono stati restituiti da Alvaro, deciderà di donare parte di quella somma alla comunità di Puente Viejo per aiutarla a superare questo difficile momento.

Intanto Brunilda confesserà a suo fratello che, in realtà, non ha mai smesso di continuare a vedere Onesimo: i due, infatti, si vedono di nascosto.

Intanto donna Francisca non vuole arrendersi all'idea che Puente Viejo verrà sommerso dalle acque: la signora deciderà di intromettersi lo stesso in questa intricatissima e, al tempo stesso, spinosa questione nonostante Raimundo continui a consigliarle di tenersi lontana da questa vicenda.

Gli spoiler di questa nuova settimana di messa in onda de Il Segreto, inoltre, rivelano che Severo e Carmelo decideranno di andare a parlare con il Sottosegretario Garcia Morales perché hanno intenzione di capire il motivo per il quale ce l'abbia così tanto con Puente Viejo, al punto da decidere di raderla definitivamente al suolo.

E, dopo un primo confronto con l'uomo, si renderanno conto del fatto che molto probabilmente Garcia sia spinto da motivi prettamente personali.

Prudencio e Lola faranno pace

Intanto Prudencio si interesserà della difficile situazione che riguarda Lola, la quale continua ad essere vittima dei ricatti perenni di donna Francisca. E, proprio per questo motivo, metterà a punto un piano che possa permettere alla donna di liberarsi dei soprusi da parte della signora di Puente Viejo.

Occhi puntati anche su Maria: le anticipazioni de Il Segreto al 7 febbraio rivelano che la donna continuerà a sottoporsi a delle cure mediche che saranno molto dolorose. Intanto, però, chiederà ad Irene di non mollare la presa sull'infermiera Dori: vuole scoprire la verità sul passato della donna che la sua curando, convinta che abbia qualcosa da nascondere. Il colpo di scena di questa nuova settimana di programmazione della soap opera Mediaset arriverà quando tra Prudencio e Lola tornerà il sereno e, di conseguenza, Francisca non potrà fare più niente per ostacolare il loro rapporto.