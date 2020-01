Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che andrà in onda anche domani, mercoledì 29 gennaio, alle ore 14,45 circa. Le anticipazioni che sono state pubblicate in anteprima su 'WittyTv' rivelano che anche questa terza puntata della settimana sarà dedicata al trono over, con nuovi colpi di scena che riguarderanno alcuni dei protagonisti della trasmissione Mediaset.

Occhi puntati su Barbara che sarà al centro di un nuovo diverbio verbale con Armando.

Gli spoiler di Uomini e donne del 29 gennaio: Armando si trova al centro di nuove polemiche

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di mercoledì pomeriggio rivelano che Barbara ammetterà che fin quando non riuscirà a trovare un uomo che 'si incastri' perfettamente con lei, preferirà rinunciare alla conoscenza e alla frequentazione con persone che non le interessano per davvero. Immediata la reazione di Armando, il quale interverrà a gamba tesa sulla polemica di Barbara, affermando che la dama si rapporterebbe a persone che non le piacciono per il semplice motivo di non voler creare nulla.

Una polemica velata quella di Armando, che così accuserà la dama di non essere interessata ad una vera conoscenza e frequentazione con altre persone. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler sulla puntata del trono over di questo mercoledì pomeriggio rivelano che Armando sarà al centro di una polemica anche con Veronica.

Le parole pronunciare dal cavaliere in studio spiazzeranno la Ursido, la quale rimarrà letteralmente scioccata.

Armando affermerà che una donna che al primo approccio fisico si comporta in un 'determinato modo' per lui non va bene. Frecciatine al vetriolo che il cavaliere rivolgerà proprio nei confronti di Veronica, che non potrà fare altro che dire 'Cosa?' in merito a ciò che aveva dichiarato poco prima il cavaliere del trono over. Una situazione decisamente tesa quella tra i due che tuttavia continuano a lanciarsi frecciatine al vetriolo dopo la fine della loro frequentazione fuori dallo studio televisivo.

Samuel polemizza con Alessia in studio a U&D

E poi ancora, nel corso della prossima puntata di Uomini e donne del 29 gennaio, si tornerà a parlare anche di Samuel e della sua frequentazione con Alessia. Tra i due si parlerà di 'soldi' e di una cena che avrebbe pagato la dama al cavaliere e che ha suscitato qualche polemica in studio.

Subito dopo Alessia confesserà che durante l'incontro che c'è stato con Samuel, ad un certo punto il cavaliere avrebbe esclamato: 'Ma lo sai che dopo ti bacio?'. Parole che potrebbero preludere a qualcosa di serio e di importante per i due protagonisti della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi.

Insomma una puntata che, anche questa volta, promette grandi scintille e colpi di scena che non passeranno inosservati e che renderanno particolarmente 'pepato' il pomeriggio dei protagonisti di Uomini e donne. Le varie puntate del programma potranno essere riviste in replica streaming anche sul sito web 'WittyTv', compresa quella di oggi pomeriggio che ha avuto come protagonista la dama torinese Gemma Galgani nuovamente al centro di nuove diatribe in studio con la sua 'adorabile nemica' Tina Cipollari, che questa volta l'ha accusata di essersi rifatta e di non volerlo dichiarare in televisione.