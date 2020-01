Domenica 12 gennaio, dalle ore 21:05 su Rai 2, andrà in onda Che tempo che fa. Il programma sarà come sempre condotto da Fabio Fazio, con la partecipazione di Filippa Lagerback. La pagina Facebook del programma ha annunciato anche la presenza di Luciana Littizzetto, che è stata protagonista di un incidente qualche settimana fa e che l'ha costretta ad una operazione chirurgica. Probabile che la stessa comica farà sapere ai suoi tanti fan le sue condizioni di salute. La prossima puntata sarà la prima che va in onda nel 2020 e per l'occasione vi saranno numerosi ospiti.

Tra i più attesi vi è sicuramente la cantante Annalisa.

Gli ospiti

La cantante lanciata da Amici presenzierà insieme al rapper Rkomi; i due presenteranno al pubblico il loro singolo "Vento sulla Luna", uscito lo scorso novembre. Ma molti altri saranno gli ospiti che verranno intervistati da Fazio; è atteso il divulgatore scientifico Piero Angela, protagonista di 10 puntate di Superquark + andate in onda su Rai Play. In studio poi Ilary Blasi, amatissima conduttrice di Mediaset e moglie di Francesco Totti.

Prevista poi la partecipazione della vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna, che lo scorso dicembre ha creato l'associazione Voce Libera. Spazio poi all'oroscopo del 2020 grazie all'ospitata di Paolo Fox. Lo spazio comicità sarà invece affidato a Enrico Brignano, che sarà protagonista di un monologo inedito. Attesi anche lo storico d'arte Flavio Caroli e il giornalista Ferruccio De Bortoli che presenterà "La ragione e il buonsenso. Conversazione patriottica sull'Italia", in uscita nelle librerie dal 23 gennaio. Infine vi sarà anche il giornalista Rai Vincenzo Mollica, che nel 2020 festeggerà i 40 anni di carriera.

Che tempo che farà e il Tavolo, gli ospiti

Che tempo che fa sarà, come di consueto, preceduto da Che tempo che farà; il programma, che consiste in una sorta di anticipazione del programma vero e proprio che inizia in prima serata, inizierà alle 19:40 circa e andrà in onda sempre su Rai 2.

Ospiti di questo show saranno il Mago Forest, Raul Cremona, Ale e Franz e Gigi Marzullo che vestirà i panni di inviato speciale. In seconda serata, invece, sempre su Rai 2 Fazio condurrà il Tavolo di Che tempo che fa; a questo spazio prenderanno parte la conduttrice Francesca Fialdini (in onda tutte le domeniche pomeriggio dalle 17:35 con Da noi...a ruota libera), Nino Frassica, il Mago Forrest, Gigi Marzullo e il comico Teo Teocoli. Durante questo spazio torneranno poi anche Paolo Fox e la cantante Annalisa.

Tutti e tre gli appuntamenti saranno visibili, oltre che su Rai 2, anche in diretta streaming dal sito di Rai Play.