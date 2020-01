Sono in arrivo novità importanti per quanto riguarda la conduzione di uno dei reality più amati dal pubblico in onda su Canale 5 gia da molti anni: L'Isola dei Famosi. Pare infatti, secondo Tv blog e Dagospia, che la conduzione dello storico programma verrà affidata a Ilary Blasi. Un cambiamento importante che decreterà l'uscita di scena di Alessia Marcuzzi, conduttrice storica del programma. Stando a quanto riportato da queste fonti, pare che Alessia abbia scelto di rinunciare alla conduzione del reality a favore della sua collega romana per accettare di passare al timone di un altro programma ugualmente amato dal pubblico: Lo Show dei Record, precedentemente affidato a Gerry Scotti.

Il cambiamento di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, alla conduzione del reality dal lontano 2015, quando esordì su Mediaset, ha deciso di abbandonare il programma per accettare di passare a quella di un altro ugualmente importante e seguito dal pubblico di Mediaset, Lo Show Dei Record, al posto di Gerry Scotti. Anche questo show è stato molto amato dai telespettatori fin dal suo esordio nel 2006. Nel 2018 però cambiò nome ed anche il canale su cui veniva trasmesso causando il dissenso del pubblico.

Sarà Alessia Marcuzzi quindi a riprendere in mano le redini dello storico programma ed è per questo motivo che ha rinunciato a condurre l'edizione 2020 dell'Isola dei Famosi.

Ilary come valida sostituta della Marcuzzi

Sarà quindi la bella conduttrice romana, ammirata dal pubblico non solo per la sua bellezza, ma soprattutto per la sua schiettezza e per la sua semplicità, a prendere il posto di Alessia nella guida dei naufraghi della prossima edizione del reality, durante la loro permanenza sull'isola.

Non è la prima volta che la Blasi prende il posto della Marcuzzi. Ilary infatti ha preso il suo posto anche al timone del 'Grande Fratello'. L' 'Isola' avrà inizio ad aprile e già si comincia a vociferare sui nomi dei possiblili naufraghi. La trasmissione partirà al termine del 'Grande Fratello Vip' e andrà in onda ogni lunedì. Anche se non è stata fatta alcuna dichiarazione ufficiale da parte della storica conduttrice del reality, la sua stanchezza era ormai una notizia diffusa.

Fu lei stessa, nel corso di un'intervista con Fabio Fazio a ' Che Tempo Che Fa', a dichiarare di essere ormai stanca e di essere delusa da tutti gli scandali che l'avevano coinvolta nel corso delle varie edizioni del programma, come il 'Canna-Gate' e il caso 'Corona-Fogli'. Sono state pesanti le accuse che nel corso del tempo le sono state rivolte ed è semplice intuire che sono state proprio tutte queste critiche a spingerla a cambiare ambiente.