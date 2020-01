Correva l'anno 2005 quando Brad Pitt e Jennifer Aniston divorziarono per colpa di Angelina Jolie: Pitt, che era sposato con la Aniston, incontrò la futura moglie Angelina sul set di "Mr & Mrs. Smith", dove i due interpretavano proprio una coppia di sposini.

Dopo anni di lontananza, una separazione disastrosa (per lui), e una più amichevole (per lei, da Justin Theroux), Pitt e Aniston si sono riavvicinati, e il 19 gennaio si sono incontrati alla cerimonia dei SAG Awards.

La storia d'amore tra Brad e Jennifer

Prendi Brad Pitt, uno degli attori più celebri del mondo, mettici accanto Jennifer Aniston, la "fidanzatina d'America" della fortunatissima serie TV "Friends", e ottieni un Gossip dall'impatto mediatico impressionante: devono aver pensato questo gli agenti dei due attori quando li hanno fatti conoscere nel 1998. A distanza di un anno, nel novembre 1999, i due, nonostante l'incontro combinato, annunciavano il fidanzamento ufficiale: si erano innamorati sul serio.

Il matrimonio venne celebrato a Malibu nel 2000, con un sontuosissimo ricevimento. La relazione procedette per anni a gonfie vele, i due rilasciavano continue interviste, i fans di mezzo mondo li amavano e li prendevano come esempio: nel 2004 la Aniston dichiarerà che "è ora di mettere su famiglia". Tutto è destinato a finire nel maggio 2004: Pitt incontra Angelina Jolie sul set di "Mr. and Mrs. Smith", e tra i due scocca la scintilla.

Pitt e Jolie si sono poi sposati, dieci anni e sei figli dopo, nel 2014: la Jolie ha dichiarato che lei e Pitt hanno fatto vedere spesso ai figli il DVD di "Mr. and Mrs. Smith", perché "non tutti hanno la possibilità di vedere l'esatto momento in cui i propri genitori si sono innamorati", ufficializzando dunque il tradimento di Brad Pitt nei confronti di Jennifer Aniston. Due anni dopo i "Brangelina" avviano le pratiche di divorzio.

Il riavvicinamento (non solo) ai SAG Awards

Complice la fine delle relazioni sentimentali intraprese negli anni successivi, Jennifer Aniston e Brad Pitt si sono riavvicinati. Lei ha divorziato nel 2017 dal secondo marito, l'attore Justin Theroux, e lei e Pitt sono stati poi invitati insieme nella residenza estiva di George Clooney: lui le ha "chiesto scusa per averle spezzato il cuore", e lei ha dichiarato che amerà Brad per sempre; inoltre la Aniston l'ha invitato alla sua festa di cinquant'anni organizzata a Los Angeles.

Il 19 gennaio si sono tenuti a Los Angeles i SAG Awards, premi che vengono assegnati ogni anno dalla Screen Actors Guild, il sindacato degli attori: Brad Pitt ha vinto come "Miglior attore non protagonista" per il film "C'era una volta a...Hollywood", Jennifer invece è stata premiata come "Migliore attrice in una serie drammatica" per "The Morning Show", ruolo per cui era stata nominata anche ai Golden Globe.

Sorridenti e complici, i due si sono congratulati a vicenda. Baci, abbracci, lui che le mette una mano a stringerle il braccio, e che la trattiene mentre lei si allontana. Per il momento, i due continuano a negare ogni coinvolgimento amoroso: sul palco Brad ha scherzato sulla sua vita sentimentale "Aggiungerò questa vittoria al mio profilo Tinder". Jennifer, seduta in platea, è scoppiata a ridere.

Poco dopo a conquistare l’attenzione di tutti è stata la Aniston e Pitt, che si trovava nel backstage, ha bloccato la propria conferenza stampa per seguire il suo discorso di premiazione attraverso uno schermo.

Un gesto d’affetto che non è sfuggito ai fan e che ha reso ancora più emozionante l’incontro avvenuto poco dopo.