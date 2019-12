Il divo hollywoodiano, per ben due volte incoronato da People - nel 1995 e nel 2000 - come l'uomo più sexy del Pianeta, oggi compie 56 anni. Nel corso del 2019 l'abbiamo visto in tutte le sale cinematografiche con i film 'C'era una volta ad Hollywood' e 'Ad Astra', rispettivamente di Quentin Tarantino e James Gray. Aveva attraversato un 'momento no' dopo la separazione dalla bella Angelina nel 2016 e aveva ammesso senza paura di aver ceduto all'alcol, ma ora sembra tornato in splendida forma.

Brad Pitt e Jennifer Aniston, ritorno di fiamma? I due sono stati beccati a casa di lei insieme ad amici

È bastato poco per riaccendere i rumors tra Jennifer Aniston e il suo ex storico Brad Pitt, oggi entrambi single.

I due sono stati fidanzati per due anni e si sono sposati a Malibù, con una cerimonia privata nel 2000. Il matrimonio fra i due attori è durato 5 anni. Ora, 14 anni dopo la loro separazione, tornano a far sognare i fan della coppia. Si erano già rivisti a febbraio durante il party di compleanno per i 50 anni di lei. Ora Brad e Jennifer sono stati avvistati di nuovo insieme a casa della Aniston, durante la festa organizzata per celebrare il Natale, dove lei avrebbe invitato pochi intimi. Si tratta soltanto una bella amicizia o qualcos'altro bolle in pentola?

'Brangelina': il divorzio e i problemi con l'alcol

Nel 2005 Brad Pitt e Angelina Jolie si sono conosciuti sul set del film Mr. & Mrs. Smith e poco dopo il divorzio di lui dalla Aniston sono stati fotografati insieme in Kenya. La Jolie e Pitt si trovavano in vacanza, con lei era presente il figlio Maddox. La loro relazione è stata resa pubblica nel 2006, quando la Jolie durante un'intervista al magazine People ha dichiarato di aspettare un figlio dal compagno Brad Pitt. Nel 2012 si sono ufficialmente fidanzati e nel 2014 si sono sposati nel loro castello francese, a Miraval.

Nel 2016 lei ha chiesto il divorzio: la coppia, una delle più belle e invidiate degli ultimi anni, improvvisamente si è spezzata.

Il matrimonio tra Brad Pitt e Angelina Jolie - genitori di 6 figli, di cui alcuni adottati e altri avuti naturalmente - è finito ormai da un pezzo. Lei ha chiesto il divorzio da lui 3 anni fa, per incompatibilità insormontabili e presunti comportamenti violenti da parte di lui. Da quel momento il divo non ha temuto di mostrare le sue fragilità, confessando di aver abusato dell'alcol per fuggire dagli errori commessi.

Oggi, dopo essere stato seguito da professionisti per un anno e mezzo, è totalmente sobrio. Dalle sue ultime apparizioni pubbliche sembrerebbe in ottima forma, non ha paura di mostrare i segni del tempo - al contrario di tante altre star - e per questo risulta sempre più affascinante, oltre a non dimostrare i suoi ben portati 56 anni. Buon compleanno!