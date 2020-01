Oggi 20 gennaio, su Canale 5, è andata in onda la tanto attesa scelta di Giulio Raselli, che è ricaduta su Giulia D'Urso. Dopo mesi di permanenza nel programma di Maria De Filippi, il tronista piemontese è arrivato al termine del suo percorso con due pretendenti: Giovanna e Giulia. Dopo i filmati riguardanti le ultime esterne realizzate con le due corteggiatrici, Giulio ha quindi comunicato il nome della ragazza con cui intende proseguire la conoscenza al di fuori di Uomini e donne, non nascondendo il forte sentimento che lo lega alla ragazza alla quale ha dichiarato tutto il suo amore.

Uomini e Donne, la scelta di Giulio non è Giovanna: lei non la prende bene

Come successo anche nella scorsa stagione per le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià, anche per la decisione di Giulio Raselli la produzione ha optato per la diretta televisiva, evitando in questo modo gli spoiler sul nome della prescelta. Dopo aver visto le esterne realizzate con entrambe le corteggiatrici, la conduttrice ha fatto entrare le famose poltrone rosse. La prima a rientrare in studio è stata Giovanna Abate.

Il tronista è parso teso e nervoso nel momento in cui ha comunicato alla giovane di non essere la scelta. La giovane non l'ha presa affatto bene, tanto che ha iniziato a discutere con Giulio ancor prima di abbandonare lo studio.

Giulio Raselli sceglie Giulia D'Urso e le confessa: 'Dimmi di sì perché ti amo'

Dopo l'uscita di Giovanna ha fatto il suo ingresso Giulia D'Urso, la giovane modella e pr leccese che ha rubato il cuore al tronista.

Emozionato e teso, Giulio ha cominciato a parlare con Giulia, esortato da Maria De Filippi a tirare fuori i propri sentimenti. A questo punto il tronista non ha potuto far altro che dire: 'Dimmi di sì perché ti amo', davanti a un'incredula Giulia in lacrime. La cascata di petali rossi e il bacio tra i due ha sancito la nascita della nuova coppia, che ha ballato sulle note della canzone "Stringimi più forte" di Giordana Angi.

Dopo mesi di attesa, dunque, la scelta di Gulio Raselli è Giulia D'Urso. Anche gli opinionisti si sono mostrati felici ed emozionati per la nuova coppia, in particolare Tina Cipollari, che ha ammesso di essersi trovata di fronte a una delle scelte più belle che abbia visto, augurando ai due tanta felicità. Giulia e Giulio, in mezzo allo studio di Uomini e donne, si sono tenuti la mano per tutto il tempo, felici ed emozionati per quanto appena accaduto e pronti a cominciare una nuova vita insieme al di fuori degli studi televisivi.

Intanto il trono lasciato libero da Giulio è stato occupato dalla new entry Daniele Dal Moro, ex gieffino ed ex fidanzato dell'ultima vincitrice del Grande Fratello Martina Nasoni. In attesa di scoprire come proseguirà la storia d'amore tra Raselli e la D'Urso, si ricorda che Uomini e donne va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 14:45.