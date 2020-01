Ritorna su Rai il classico appuntamento settimanale con le repliche delle grandi fiction. Mercoledì 22 gennaio, infatti, andrà in onda su Rai 2 la terza puntata della prima stagione de "L'amica geniale", la Serie TV ispirata al best seller omonimo della scrittrice Elena Ferrante. Il terzo appuntamento comprenderà il quinto ed il sesto episodio della prima stagione rispettivamente intitolati "Scarpe" e "L'isola". Per coloro che non avranno modo di guardare la terza puntata su Rai 2, sarà disponibile la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere online la replica della terza puntata

Nel dettaglio, si segnala che la replica della terza puntata de "L'amica geniale" sarà disponibile soltanto in streaming sul sito on demand Rai Play. Tale sito, infatti, contiene un'intera sezione dedicata alla serie in cui sono presenti le repliche di tutta la prima stagione più diverse clip sul suo making of e sul cast. Da ricordare che, per vedere le repliche su Rai Play, è necessario registrarsi gratuitamente al sito attraverso la sua homepage e scaricare l'app omonima con cui vedere i video anche sui dispositivi mobili.

La trama del quinto e sesto episodio

La trama ufficiale dell'episodio "Scarpe" ci suggerisce che Elena lascerà Gino, dopo essersi resa conto di amare ancora Nino. Lila, invece, dovrà gestire le sgradite attenzioni che ogni giorno le riserva Marcello Solara. Le cose cambieranno, però, quando Lila ed il fratello progetteranno un nuovo paio di scarpe e cercheranno di farlo produrre nel negozio di calzature del padre.

Nel frattempo, Elena deciderà di accompagnare la sua maestra delle elementari ad Ischia.

La trama dell'episodio "L'isola", invece, ci racconta che Nelu trascorrerà ad Ischia diversi giorni di vacanza, in cui avrà la possibilità di frequentare assiduamente Nino e la sua famiglia. Le cose fra i due giovani andranno talmente bene che i due decideranno di scambiarsi anche un tenero e casto bacio una sera in spiaggia.

La situazione, però, peggiorerà quando nel giorno del suo compleanno: Elena accetterà di rimanere un po' di più a casa di Nino. Lì, il padre del ragazzo, Donato, mancherà di rispetto alla ragazza, mettendole le mani addosso contro la sua volontà. L'abuso subìto spingerà Elena a fuggire il prima possibile da Ischia per ritornare dalla sua amica Lila. Quest'ultima, a Napoli, sarà alle prese con il corteggiamento serrato di Marcello e con la sua proposta di matrimonio.

Il giovane, infatti, approfitterà di un invito da parte della famiglia Cerullo per chiedere la mano di Lila e per offrire loro il denaro necessario per produrre le scarpe che la giovane ha progettato insieme al fratello nella bottega di famiglia.