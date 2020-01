Prosegue senza sosta la messa in onda della fiction "La guerra è finita", con protagonisti Michele Riondino, Valerio Binasco, Andrea Bosca, Carmine Buschini e Isabella Ragonese. Lunedì 20 gennaio, infatti, è andata in onda alle 21.25 su Rai 1 la seconda puntata della prima stagione della serie in cui Davide ha scoperto alcune importanti informazioni sul destino della moglie e del figlio, mentre alla Tenuta, Giulia tenta di convincere i Terenzi a non mandare via i ragazzi, ma i proprietari della tenuta sono fermamente intenzionati a trasformare la loro proprietà in un'azienda.

Per tutti coloro che non hanno potuto guardare il secondo appuntamento in chiaro, vi informiamo che la replica è già facilmente reperibile sui siti autorizzati Rai.

Dove vedere online la replica della seconda puntata

Nello specifico, si segnala che la replica della seconda puntata de "La guerra è finita" sarà reperibile solo in streaming sul sito on demand Rai Play. La piattaforma appena citata, infatti, ha una pagina in cui verranno aggiunte, settimana dopo settimana, tutte le puntate già andate in onda più alcuni making of degli episodi e delle clip con il cast.

Da ricordare che, per visualizzare le clip presenti su Rai Play, è indispensabile registrarsi, in maniera del tutto gratuita, al sito attraverso la sua pagina iniziale e scaricare l'applicazione omonima dal sito stesso. In questo modo, sarà possibile vedere le repliche sia da computer fisso che dai dispositivi mobili di ultima generazione come smartphone e tablet.

Un avvocato decide di aiutare Giulia

La trama ufficiale della seconda puntata ci informa che Giulia tenta in tutti i modi di convincere i proprietari della Tenuta, i Terenzi, a non mandare via tutto il loro gruppo, chiudendo così l'abitazione. Gli sforzi della giovane, però, si rivelano vani perché i marchesi rivogliono indietro la loro proprietà per trasformarla in un'azienda agricola. A quel punto, arriva in suo aiuto un avvocato che, ammirato dalla sua bellezza e la sua audacia, decide di aiutarla a trattare con i Terenzi.

Nel frattempo, Davide si reca a Milano per parlare con una donna che aveva incontrato sua moglie e suo figlio a Fossoli, prima che fossero imbarcati in un treno verso la Polonia. Saputo ciò, l'uomo decide di recarsi immediatamente a Mauthausen per cercare la sua famiglia e scopre che sua moglie Enrica è morta. Dopo lo shock iniziale provocato dal dolore per la perdita della donna che amava, l'uomo decide di ritornare a casa portando con sé una bambina di nome Ninnina, incontrata nel corso del viaggio.

Intanto, alla Tenuta, nascono i primi amori tra i ragazzi ma anche le prime discussioni, alimentate soprattutto da dissapori ed incomprensioni. Nel frattempo, l'ex ingegnere inizia a dubitare della buona fede di Mattia dopo aver rinvenuto una spilla nel capanno del giovane.