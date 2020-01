Nonostante l’esperienza lampo, Elisa De Panicis ha lasciato il segno al GF Vip. L’influencer ha fatto discutere all’interno della casa, e sul web, per il suo look audace. Da qui le tensioni con Antonella Elia e gli apprezzamenti sopra le righe che hanno determinato la squalifica di Salvo Veneziano. Il filmato della doccia bollente alla presenza di Aristide Malnati ha fatto il giro del web. Nel corso della sua breve esperienza nel reality show di Canale 5 la ventisettenne di Desio è finita al centro dell’attenzione anche per il rapporto con Andrea Denver e per alcuni rumors di Gossip.

Ieri sera, nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip, la De Panicis è tornata nella casa per confrontarsi con il modello italiano residente negli Stati Uniti.

Durante il faccia a faccia è intervenuto Alfonso Signorini che ha ‘tranquillizzato’ il ventottenne veronese, in relazione all’interesse di Elisa, rivelando che l’influencer ha il cuore già impegnato: “Pare che batta per un calciatore del Milan che si chiama Theo Hernandez”.

Elisa torna nella casa del GF Vip e si confronta con Andrea Denver

A distanza di pochi giorni dall’eliminazione Elisa De Panicis è tornata nella casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi con Andrea Denver. Dopo la nomination il modello non aveva nascosto la delusione per essere finito al televoto e si era lasciato andare ad un lungo sfogo finito tra le lacrime. Il ventottenne riteneva che alcune allusioni dell’influencer avessero condizionato il giudizio dei coinquilini e che potessero influenzare anche le valutazioni del pubblico da casa.

Da qui il nuovo faccia a faccia con la milanese che, oltre a raccontare il loro flirt, aveva parlato di una presunta strategia di Andrea.

Quest’ultimo, prima di varcare la porta rossa, l’avrebbe contattata per proporle una love story all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ipotesi smentita dal veronese che ha ammesso di aver avuto rapporti intimi con la De Panicis sottolineando di non averla mai illusa.

Alfonso Signorini e il gossip sulla De Panicis ed Hernandez del Milan

Durante il confronto di ieri sera, lunedì 20 gennaio, Elisa è tornata su quanto accaduto prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Nello specifico la De Panicis ha riferito di essere stata invitata in albergo dal modello nonostante fosse legato sentimentalmente ad un’altra persona. “Guardarmi negli occhi e dimmi se devo continuare a parlare” - ha ripetuto l’influencer.

Andrea Denver ha ribattuto che non ha nulla da nascondere che la ventisettenne poteva tranquillamente parlare. Quest’ultima ha riferito che il veronese gli avrebbe chiesto se poteva salire nella sua camera in hotel per farle un massaggio mentre facevano delle riprese per il GF Vip. “Ti ho detto no, ti ricordi?” - ha chiesto la milanese all’amico che ha smentito parzialmente la ricostruzione di Elisa.

A questo punto è intervenuto Alfonso Signorini che ha affermato che Andrea è stato poco elegante nel ridurre la storia con la De Panicis “a quattro tromb...” e che quando uscirà dalla casa non troverà l’influencer ad attenderlo. “Non la trovi perché il suo cuore batte per Hernandez, terzino del Milan”. Dall’altra parte la milanese si è limitata a ribattere con un “Non dovevi dirlo Alfonso”.