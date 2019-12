Nel corso degli ultimi giorni fanno discutere molto alcune dichiarazioni rilasciate da Carmen Di Pietro, circa una malattia cronica che colpisce esclusivamente le donne, l'endometriosi. Una patologia quest'ultima che si manifesta con l'espansione in zona pelvica dell'endometrio - la mucosa che riveste la cavità uterina- e per via della quale, chi ne è affetta, accusa diversi sintomi, come dolori pelvici in presenza e/o in assenza di ciclo mestruale e/o forti perdite di sangue durante il ciclo mestruale.

Nella puntata di Pomeriggio 5, trasmessa su Canale 5 il 3 dicembre, si è parlato della polemica che vede la Di Pietro accusata di aver rivolto parole sessiste ad una radioascoltatrice e, indirettamente, anche a tutte le donne affette da endometriosi. Nello studio della nota trasmissione condotto da Barbara D'Urso, Carmen è stata attaccata aspramente dall'opinionista Karina Cascella. L'ex volto di Uomini e donne non ha proprio mandato giù quanto la Di Pietro ha rilasciato in un recente intervento radiofonico.

Carmen Di Pietro al centro di una polemica sull'endometriosi

Lo scorso 27 novembre, in una diretta registratasi sulle frequenze di Radio Globo Carmen Di Pietro era diventata protagonista di un acceso battibecco, registratosi con una ragazza trentenne. La giovane, sintonizzata in collegamento con il programma The Morning Show, aveva lamentato di non potersi recare fisicamente sul posto di lavoro, per via dei sintomi dell'endometriosi accusata nel periodo del ciclo mestruale.

"Mi hanno operata alle ovaie, ho 30 anni, perché ho delle emorragie per cinque giorni interi", aveva riferito la radioascoltatrice, parlando alla speaker Carmen Di Pietro.

E quest'ultima, di tutta risposta, aveva attaccato aspramente la giovane: "Ma stai zitta che non sei degna di essere donna, se dici che quando hai il ciclo non vai a lavoro!". Parole molto dure, quelle spese in radio dall'ex gieffina, che sono state contestate da molti, così come è emerso in un rvm mostrato ai telespettatori dalla regia di Pomeriggio 5.

L'ex gieffina si scusa a Pomeriggio 5

Presentatasi in vesti di ospite, nello studio del noto talk-show condotto da Barbara d'Urso, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è difesa dalle critiche ricevute a margine di quanto lei stessa aveva affermato a Radio Globo.

Carmen ha, inoltre, voluto chiedere scusa a tutte coloro che si fossero sentite offese dalle sue dichiarazioni tacciate di "sessimo". E, incalzata dalle domande della d'Urso, la Di Pietro ha ammesso che, ancor prima che esplodesse la polemica che la vede coinvolta, ignorava totalmente l'esistenza dell'endometriosi. "Chiedo scusa, non ne sapevo nulla... ma non è colpa mia se non si fa abbastanza informazione", ha dichiarato l'ospite in studio. Ma le scuse dell'ex gieffina, alla fine, non sono bastate a placare la polemica esplosa ai suoi danni.

A Pomeriggio 5, Carmen Di Pietro è stata, infatti, presa di mira dall'ex opinionista di Uomini e donne, Karina Cascella. Quest'ultima con veemenza ha dato della capra alla Di Pietro, in questi termini: "Allora, se non ne conosci l'esistenza evita di parlarne... di fare figuracce". "Io parlavo del ciclo mestruale semplice, per cui basta una pillola per andare a lavorare" ha dal suo canto ribattuto alla Cascella, Carmen. Ma Karina, non riuscendo a contenere l'ira, ha infierito con parole durissime sull'ex gieffina, oggi speaker radiofonica: "Tu sei ignorante Carmen!

Non puoi fare il tuo lavoro se non capisci niente, sei una capra!".