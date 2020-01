Emis Killa e Tiffany Fortini non sono più una coppia. I due, che stavano insieme da oltre otto anni, rappresentavano a livello di longevità della relazione un caso sicuramente fuori dal comune nello showbiz italiano, tenendo conto della giovane età di entrambi.

Il rapper classe 1989 e la sua compagna hanno anche avuto una bambina, Perla Blue, nata nell'agosto del 2018 ma mai mostrata pubblicamente sui social della coppia, che in questo senso ha deciso di adottare un approccio letteralmente opposto a quella dell'amico Fedez e della moglie Chiara Ferragni.

Emis Killa: 'Siamo rimasti in buoni rapporti, vedo mia figlia ogni giorno e siamo ancora una famiglia quando stiamo con lei'

A confermare le indiscrezioni è stato in primis Emis Killa, mentre rispondeva via Instagram ad alcune domande dei suoi numerosissimi seguaci, la sua pagina principale conta infatti oltre 1 milione e 600mila followers.

Il rapper, analogamente a quanto fatto durante la gravidanza della sua ex compagna – che era stata tenuta nascosta alla stampa per tutti i nove mesi, fino alla nascita della bambina – non aveva mai parlato pubblicamente della separazione con Tiffany Fortini.

"Come sapete bene io non amo parlare dei fatti miei su Instagram – ha infatti ribadito Emis Killa – ma devo constatare che effettivamente sono cose che interessano a molti di voi. Ebbene sì, io e la madre di mia figlia non stiamo più insieme, e non da ieri, sono già passati diversi mesi. Analogamente a come ho tutelato la privacy della mia famiglia in passato, l'ho fatto anche stavolta.

Vi chiedo gentilmente di non pormi domande da gossippari, i motivi alla base della decisione riguardano solo noi.

Posso però rassicurare sul fatto che io e Tiffany siamo rimasti in buoni rapporti, non ci vogliamo male. Vedo mia figlia tutti i giorni e continuiamo ad essere una famiglia quando siamo con lei.

Emis Killa: 'Preoccupatevi per quelle coppie che arrivano a lanciarsi i coltelli'

Emis Killa ha poi concluso il suo messaggio con una riflessione, invitando i fan a non dispiacersi per lui e Tiffany, ma per tutte quelle coppie che si ostinano a portare avanti relazioni che andrebbero invece troncate.

"Non dispiacetevi per noi – ha infatti dichiarato Emis Killa – preoccupatevi piuttosto di quelle coppie che si ostinano a portare avanti relazioni arrivando a lanciarsi i coltelli, spesso rovinando l'infanzia dei propri figli.

Non credo che tornerò più sull'argomento, quindi fatevi bastare quello che ho detto".

Anche Tiffany Fortini commenta la fine della storia

Poco dopo l'annuncio di Emis Killa anche Tiffany Fortini ha deciso di commentare la fine della storia in maniera pubblica, lo ha fatto con un post sulla pagina Instagram, seguita da oltre 56mila followers.

"Succede che in una coppia due persone non vedano più la vita nello stesso modo – ha spiegato – non abbiamo avuto la presunzione di imporci uno sull'altro [...] Questo è quello che è successo a me ed Emiliano: io volevo una cosa, lui il suo totale opposto".