La soap opera italiana Il Paradiso delle Signore 4 intrattiene numerosi telespettatori ogni giorno. La serie televisiva non si arresterà nemmeno per l'Epifania. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 6 al 10 gennaio preannunciano momenti ricchi di colpi di scena. La trama s'incentrerà su Marta, infatti la donna si sentirà male e cadrà a terra priva di sensi. Inoltre, un altro personaggio della telenovela ritornerà in scena. Si tratta di Federico Cattaneo. Il giovane sarà costretto ad abbandonare il servizio militare per un incidente.

Rientrerà a Milano, dove ritroverà famiglia e fidanzata, ma per loro ci sarà una brutta sorpresa: Federico sarà in sedia a rotelle.

Federico ritorna, Marta va dal ginecologo

Il fratello di Angela apprenderà presto dell'incidente di Federico e del suo ritorno, così non saprà come comportarsi nei confronti di Roberta. La fanciulla sarà ancora confusa in merito ai suoi sentimenti. Silvia, preoccupata per il figlio, non vedrà di buon occhio i rapporti tra la futura nuora e Marcello.

Intanto Marta prenderà un appuntamento con il suo ginecologo e lo nasconderà a Vittorio.

Armando rimarrà molto scosso per una scoperta in merito alle vicissitudini di Giuseppe. Roberta e Silvia saranno sorprese nel vedere il giovane Federico rientrare a casa in sedia a rotelle.

Tutti scopriranno presto che il ragazzo potrebbe rimanere paralizzato per sempre. Tuttavia, per il momento decideranno di tacere e di non comunicargli nulla. Nel frattempo Flavia riferirà a Umberto di potergli offrire del denaro, solamente se ufficializzeranno il loro fidanzamento. Achille si accorgerà della loro relazione clandestina e mostrerà i suoi dubbi dell'aristocratica Adelaide.

Vittorio trova Marta priva di sensi

Roberta si confiderà con la sua migliore amica Gabriella: le confesserà di non provare più nulla per il giovane Cattaneo. Tuttavia si dichiarerà decisa a non cedere alle lusinghe di Marcello.

La relazione tra Umberto e Flavia proseguirà. Achille parlerà con la contessa e la inciterà ad avere dei dubbi in merito al comportamento dell'uomo.

Adelaide raccoglierà delle prove e sarà certa dell'infedeltà di Umberto. Ciò nonostante, non racconterà a nessuno questo segreto. Intanto, Marta salverà il piccolo Carletto, infatti il bimbo rischierà di essere investito da una macchina. La signora Conti, nonostante ciò, andrà in ufficio, ma sentendosi più affaticata del solito, deciderà di rientrare a casa. Nella sua abitazione, però, sarà vittima di un malessere e la donna si accascerà a terra priva di sensi. Sarà il marito a trovarla. Quali saranno le sorti del bimbo che porta in grembo?