Torna questa sera su Rai1 "Meraviglie-La Penisola dei tesori", il programma condotto da Alberto Angela, che nella prima puntata andata in onda sabato scorso (e adesso disponibile su RaiPlay) ha ottenuto un grandissimo successo con il 23% di share e 4.649.000 telespettatori. Quest'anno la trasmissione, giunta alla terza edizione, va in onda per la prima volta nella prestigiosa ma difficile collocazione del sabato sera. Le precedenti stagioni, infatti, erano collocate nelle serate del mercoledì e del martedì (con una puntata andata in onda di giovedì).

E proprio nella collocazione del sabato sera, da oggi "Meraviglie" dovrà vedersela con l'arrivo su Canale5 (e quindi in diretta competizione) di "C'è posta per te" con Maria De Filippi, una vera e propria "corazzata" in termini di ascolti, visto che nelle precedenti edizioni è riuscita ad ottenere anche il 30% di share. Sfida inedita, quindi, tra 2 programmi di successo che non si sono mai scontrati prima, anche se bisogna dire che la sfida tra Alberto Angela e Maria De Filippi non è una novità.

La abbiamo infatti già vista nell'autunno del 2018 e del 2019 con "Ulisse, il piacere della scoperta" contrapposto ad "Amici Celebrities" e soprattutto a "Tu sì que vales" (non condotto dalla De Filippi ma da lei ideato e con la sua presenza in giuria). Sfida che, in termini di ascolti, ha visto un continuo testa a testa tra le trasmissioni concorrenti.

Meraviglie: argomenti della seconda puntata

Tornando invece alla nuova puntata di "Meraviglie", il programma ci porterà anche questa volta alla scoperta del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Tra i luoghi protagonisti del secondo appuntamento ci sarà Venezia, una delle più belle città italiane, la quale è stata recentemente colpita da un'eccezionale acqua alta che ha causato innumerevoli danni e anche una vittima.

Nella città veneta il conduttore visiterà la Basilica di San Marco, Palazzo Ducale e il Carcere dei Piombi.

Da Venezia si scenderà poi nel Sud Italia, in particolare a Paestum, in Campania, dove si ammirerà la Tomba del tuffatore, una delle pitture greche più celebri.

Ultimo luogo protagonista della puntata sarà Firenze, dove Angela visiterà, tra le altre cose, il famoso Palazzo Vecchio.

Meraviglie: ospiti della seconda puntata

Non mancheranno, come in ogni puntata, alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che racconteranno ciò che li lega ai posti al centro della trasmissione: tra questi la cantante Gianna Nannini e l'attrice Ottavia Piccolo. Inoltre gli attori Fabio Troiano, Giorgio Marchesi e Francesca Cavallin interpreteranno alcuni personaggi storici come Giacomo Casanova, il poeta Goethe ed Eleonora Toledo, ognuno legato ad una delle 3 città.

Appuntamento quindi a questa sera, alle ore 21.30 circa, su Rai1, per la seconda puntata di "Meraviglie-La Penisola dei tesori" con Alberto Angela.