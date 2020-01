Nella serata dello scorso 10 gennaio è stata trasmessa la seconda puntata del Grande Fratello Vip, che nel 2020 è giunto alla sua quarta edizione, condotta da Alfonso Signorini. Il nuovo appuntamento tv del reality show, rimasto orfano della conduzione di Ilary Blasi, ha regalato ai fedeli telespettatori di Canale 5 diversi colpi di scena. Oltre all'ingresso nella casa di nuovi vip confermati nel cast dei concorrenti, si è assistito a due confronti importanti. Il primo è avvenuto tra gli ex Serena Enardu e Pago e il secondo tra Licia Nunez e Imma Battaglia.

Ma non è tutto. Nel corso dell'ultima diretta, Alfonso Signorini ha posto alcune domande alla concorrente vip Clizia Incorvaia, che è reduce dalla sua separazione con il leader de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. E, dal suo canto, Clizia ha confidato di aver dato un bacio a Riccardo Scamarcio, amico di vecchia data dell'ex marito.

Clizia Incorvaia si sfoga sulla rottura con Francesco Sarcina

Quella di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina non può dirsi una storia d'amore semplice. L'ormai ex coppia ha vissuto degli alti e bassi e, alla fine, è scoppiata.

Di recente il leader de Le Vibrazioni si era lasciato andare ad uno sfogo mediatico, accusando indirettamente l'ex, Clizia, di averlo tradito con il suo amico di vecchia data nonché loro testimone di nozze, Riccardo Scamarcio. E le accuse in questione, nella nuova puntata del Gf vip 4, sono state in parte smentite. Infatti, la Incorvaia, ha ammesso di aver dato un bacio all'attore Scamarcio, precisando però che il suo avvicinamento a Riccardo è avvenuto quando il suo rapporto con Sarcina era ormai già chiuso.

Clizia e Francesco convolavano a nozze nel 2015 e nel 2018 giungevano alla separazione. Nonostante l'accaduto, i due avevano poi avuto un ritorno di fiamma a febbraio 2019. Ma il loro riavvicinamento è durato fino all'estate scorsa, quando cioè Sarcina ha lamentato che la Incorvaia lo avesse tradito con il suo migliore amico, Scamarcio.

Parlando a Clizia, Signorini le ha chiesto come mai Scamarcio non abbia confermato di aver avuto un coinvolgimento sentimentale con lei. E al quesito del conduttore, la diretta interessata ha ribattuto prontamente: “Io non ho idea del perché lui abbia negato. Non mi va di entrare in questa vicenda. Io perché dovevo inventare il bacio?".

Due inquiline del Gf vip 4 spalleggiano Clizia Incorvaia

Nella casa del Grande fratello Vip 4, due inquiline vip hanno spezzato una lancia a favore della coinquilina, Clizia Incorvaia, che è da molti ritenuta rea di aver tradito Francesco Sarcina con il miglior amico del cantante. "Penso che le parole non solo possono far male, ma ti possono anche sfregiare", ha dichiarato Adriana Volpe, mostrando tutta la sua solidarietà femminile a Clizia, nella diretta di ieri sera.

E anche Antonella Elia si è detta dalla parte della Incorvaia: "Non capisco perché venga martirizzata per questa cosa. Che ci sarà di male a dare un bacio a uno nel momento in cui si sono lasciati? Moralismo gratuito".