Don Matteo 12 ritornerà in onda con la seconda puntata giovedì 16 gennaio su Rai1, alle ore 21:20 circa. La fiction che vede protagonista Terence Hill sta riscuotendo parecchio successo in questa dodicesima stagione. La trama della seconda puntata svela che il prete accoglierà Ines in chiesa. Sergio La Cava, al contrario, approderà nuovamente a Spoleto dopo aver trascorso sei anni in galera.

Trama della seconda puntata di Don Matteo 12: la piccola Ines arriva in canonica, Sofia vicina a Jordi

Proseguiranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i telespettatori di Rai1.

Gli spoiler di Don Matteo 12 riguardanti la prossima puntata in onda il 16 gennaio rivelano che gli occhi saranno puntati su Ines, una bambina del paese con un passato molto problematico che non potrà più rimanere con la nonna, in quanto è troppo anziana per occuparsene. Per questo motivo, la donna sceglierà di affidare la nipote alla parrocchia, anche se sarà tanto dispiaciuta. A quel punto il prete accoglierà la nuova arrivata prendendosi cura di lei, come ha fatto anche con Sofia. A proposito, quest'ultima avrà alcuni momenti difficili collegati all'adolescenza.

Tuttavia stringerà un forte legame con un nuovo compagno di scuola di nome Jordi. Quest'ultimo ha la passione per il ballo e quando danza sono gli unici momenti in cui riesce a ritrovare sé stesso. Purtroppo il giovane verrà isolato da tutti, ma in poco tempo attirerà la simpatia dell'ospite Canonica. Infatti, la ragazza si occuperà del nuovo arrivato, tant'è che riuscirà a farlo uscire dall'isolamento nel quale gli amici lo hanno messo. A proposito, da questa vicinanza amichevole potrebbe nascere qualcosa di più profondo.

Sergio La Cava ritorna in città dopo la galera

Le anticipazioni di Don Matteo 12, riguardanti la puntata del 16 gennaio 2020 intitolata "Non nominare il nome di Dio invano", rivelano novità interessanti. Scendendo nei dettagli, a Spoleto ritornerà Sergio La Cava dopo aver trascorso sei lunghi anni in galera: qui il giovane trentenne dall'aria enigmatica mostrerà di avere qualcosa in sospeso con qualcuno, tant'è da mettersi nuovamente in grossi guai.

In più, la sua comparsa metterà ancor di più in difficoltà il Capitano Anna Olivieri, già indaffarata a sistemare le circostanze difficili con l'aiuto di Cecchini, che anche in questa occasione gli sarà complice sia nel campo sentimentale che nel lavoro. Ricordiamo che il è possibile rivedere tutti gli episodi della Serie TV collegandosi sul sito internet Rai Play, del quale è fattibile scaricare anche l'applicazione gratuita per cellulari e tablet.