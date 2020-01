Nelle ultime ore, alcuni ex protagonisti di Uomini e donne sono finiti al centro del Gossip per una storia di presunte frequentazioni e amicizie finite. Stando a quello che ha racconto "Very Inutil People", Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello starebbero vivendo una relazione segreta già in crisi. Nilufar Addati, ex fidanzata del romano e forse anche ex amica della corteggiatrice veronese, si è esposta sui social network per prendere le distanze da tutte queste chiacchiere.

Uomini e Donne, Giordano starebbe con amica della sua ex

Giordano Mazzocchi, Nilufar Addati e Vittoria Deganello: sono questi tre ex volti di Uomini e Donne a catalizzare l'attenzione degli appassionati di gossip nelle ultime ore, soprattutto dopo che è trapelata un'indiscrezione molto interessante su due di loro.

Il sito "Very Inutil People", infatti, ha fatto sapere che l'ex corteggiatore starebbe frequentando da un paio di mesi, e in assoluto segreto, la veronese: i due condividono la passione per lo sci e la montagna, tanto che pare abbiano trascorso un fine settimana romantico a Ovindoli a metà gennaio.

C'è anche chi sostiene di aver visto la presunta coppia discutere animatamente in un ristorante a causa della forte gelosia di lui che, stanco delle liti, starebbe addirittura già pensando di troncare questo giovane rapporto. Il feeling tra Giordano e Vittoria, comunque, sarebbe sbocciato mentre registravano un programma anche con Nilufar, l'ex fidanzata di lui e pare l'ormai ex amica di lei.

Il commento di Nilufar sulla possibile nuova coppia di Uomini e Donne

Se Giordano e Vittoria non si sono ancora esposti per confermare o smentire il gossip che li vorrebbe segretamente legati da un paio di mesi, Nilufar Addati ha deciso di farlo in seguito alle tante segnalazioni che ha ricevuto da parte dei fan su questa storia.

In alcune Stories che sono apparse sul suo profilo Instagram l'altra sera, l'ex tronista di Uomini e Donne ha detto: "Per favore non taggatemi e non scrivetemi di cose che non mi riguardano e non mi interessano".

La napoletana ha precisato che questo genere di chiacchiere non le piacciono affatto e cerca di fare di tutto pur di starne lontana: "Queste robe strane non mi appartengono".

Nessun commento diretto dunque da parte della giovane sul flirt che ci sarebbe tra il suo ex fidanzato e la Deganello, una ragazza con la quale ha condiviso tanto dopo l'avventura nel dating-show ma che ultimamente sembra aver allontanato dalla sua vita per ragioni mai rese note.

Uomini e Donne: il silenzio dei presunti 'amanti'

Se Nilufar sembra essersi dissociata dal gossip che l'ha inevitabilmente coinvolta nelle ultime ore, un altro ex volto di Uomini e Donne potrebbe aver lanciato una frecciatina non indifferente alla presunta nuova coppia.

Giulia Latini, cara amica della Addati, l'altra sera ha pubblicato il seguente pensiero su Instagram. "Quando vedi quanto cade in basso la gente". La romana ha inquadrato una persona che era a cena con lei intenta a guardare con una faccia perplessa qualcosa sul cellulare: alcuni ipotizzano che possano essere proprio Giordano e Vittoria i destinatari di questo sfogo.

Si ricorda, infatti, che la bella Giulia e la Deganello sono state legatissime fino a pochi mesi fa: le due progettavano anche di comprare una casa nella quale andare ad abitare insieme ma, improvvisamente, qualcosa tra loro si è rotto.

L'ingresso di Mazzocchi nella vita della veronese, dunque, potrebbe essere la ragione principale dell'allontanamento che c'è stato tra quest'ultima e la Latini, oggi molto più vicina a Nilufar.