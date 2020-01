Michelle Hunziker, circondata da amore e affetto, festeggia il 24 gennaio 2020, 43 primavere di bellezza e simpatia. Accanto a lei, quasi tutta la famiglia, le due piccole, Sole e Celeste di 6 e 4 anni, il suo grande amore bTrussardi. Mancava Aurora, la figlia ventitreenne avuta da Eros Ramazzotti, ma i suoi dolcissimi auguri le sono giunti dai social e hanno fatto il giro del web.

Michelle Hunziker tra i monti e le rose

La biondissima showgirl ha scelto una baita a 2.000 metri d'altezza, sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, a Saruis, per spegnere le sue 43 candeline.

Lei ed il marito, infatti, sono amanti della natura: quale miglior cornice allora per far festa con le loro bambine? Il week-end è cominciato giovedì 23 gennaio, con una cena romantica in chalet; al risveglio, Tommaso l'ha letteralmente sommersa sotto ad una cascata di rose, per dimostrarle la sua passione senza badare a spese, l'ha poi coccolarla con una colazione pantagruelica, senza lesinare in battute! Mentre la mogliettina riprendeva, in un filmato poi divulgato sui social, il caldo ambiente della baita di lusso ed il loro buffet del mattino, è riuscito ad ottenere un primo piano e dopo la carrellata sul cibo, ha esclamato: " Ecco qui un manzo vero".

Michelle Hunziker e gli auguri di Aurora

Mancava solo Aurora Ramazzotti al compleanno di Michelle. La giovane e bellissima ragazza, figlia d'arte, sta cercando la sua strada nel mondo dello spettacolo, sempre accompagnata dal compagno Goffredo Cerza, a cui è legata da tre anni. Michelle era poco più che ventenne quando nacque, dalla sua relazione con Eros Ramazzotti. Mamma e figlia sono cresciute insieme.

La biondissima soubrette ha ammesso di essersi sentita allora la neomamma più fiera del mondo. Educare Aurora non deve essere stato, però, semplice: "Mi rendo conto di essere stata una figlia particolarmente difficile da crescere!", ha detto la giovane e promettente ragazza. Ma, in occasione del compleanno di Michelle, l'armonia sembra regnare in maniera indiscutibile. Aurora, infatti, ha pubblicato un messaggio dolcissimo per la sua mamma, a cui è legata da un affetto profondo e da un affiatamento complice.

"Sappi che cercherò sempre, tra le tue braccia, profumo di casa. Quella casa che solo tu mi sai dare. Per sempre insieme mammottina. Auguri dalla tua pallina morbidosa". Parole d'amore scritte sotto ad uno scatto pubblicato, qualche giorno fa da Michelle su Instagram: la foto ritraeva una giovanissima soubrette con il braccio la sua primogenita. La dedica di Aurora ha commosso tutti e ha fatto subito il giro del web. Per Michelle questo sarà un compleanno da ricordare, ricco di emozioni e di gioia, circondata dall'affetto della sua famiglia, coccolata dalla tenerezza della sua bimba, oramai diventata una donna di cui andare fiere!